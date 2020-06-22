آبل تستغني رسميا عن معالجات إنتل.. وتعتمد على معالجات من تصنيعها.. مفاجآت بالجملة

WWDC 2020





وكشفت آبل عن تزويدها أجهزة آيفون وآيباد الجديدة لمعالجات الجديدة المصنعة من قبلها، الأمر الذى سيعطيها سرعة وأداء أسرع وأقوي بكثير من الإصدارات السابقة.









وستكون التطبيقات جميعها موجودة في النظام مثل فاينل كت برو ولوجيك برو أكس. كما أن أجهزة ماك نالت هى الأخري نصيبها حيث سيتم إمدادها بمعالجات آبل ما يعني سرعة أكثر و توفير أكبر من الطاقة أثناء الاستخدام،









وقالت آبل إن مهندسيها صنعوا ٢ مليار معالج خاص لدعم أجهزة آيفون و آيباد و ساعة آبل فى خلال سنتين فقط.









جاء ذلك ضمن فعاليات مؤتمر آبل السنوي للمطورين 2020، والذى أقيم عبر الإنترنت فقط ضمن إجراءات السلامة و الوقاية من فيروس كورونا المستجد COVID-19، والذى يشهد الإعلان عن أنظمة تشغيل آبل الجديدة، منها آيفون وآيباد وماك وآبل ووتش وآبل تي في.



