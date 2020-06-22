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تكنولوجيا

آبل تستغني رسميا عن معالجات إنتل.. وتعتمد على معالجات من تصنيعها.. مفاجآت بالجملة

الإثنين 22/يونيو/2020 - 09:02 م
آبل تستغني رسميًا
آبل تستغني رسميًا عن معالجات إنتل
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قسم التكنولوجيا
كشفت شركة آبل الأمريكية، ضمن فعاليات مؤتمر المطورين الخاص بها WWDC 2020 عن استغنائها رسميًا عن معالجات إنتل الشهيرة، والاعتماد على معالجات من إنتاجها.


وكشفت آبل عن تزويدها أجهزة آيفون وآيباد الجديدة لمعالجات الجديدة المصنعة من قبلها، الأمر الذى سيعطيها سرعة وأداء أسرع وأقوي بكثير من الإصدارات السابقة.


كما أن أجهزة ماك نالت هى الأخري نصيبها حيث سيتم إمدادها بمعالجات آبل ما يعني سرعة أكثر و توفير أكبر من الطاقة أثناء الاستخدام، وستكون التطبيقات جميعها موجودة في النظام مثل فاينل كت برو ولوجيك برو أكس.


وقالت آبل إن مهندسيها صنعوا ٢ مليار معالج خاص لدعم أجهزة آيفون و آيباد و ساعة آبل فى خلال سنتين فقط.


جاء ذلك ضمن فعاليات مؤتمر آبل السنوي للمطورين 2020، والذى أقيم عبر الإنترنت فقط ضمن إجراءات السلامة و الوقاية من فيروس كورونا المستجد COVID-19، والذى يشهد الإعلان عن أنظمة تشغيل آبل الجديدة، منها آيفون وآيباد وماك وآبل ووتش وآبل تي في.

آبل تستغني رسميا عن معالجات إنتل.. وتعتمد على معالجات من تصنيعها.. مفاجآت بالجملة
آبل تستغني رسميا عن معالجات إنتل.. وتعتمد على معالجات من تصنيعها.. مفاجآت بالجملة
آبل تستغني رسميا عن معالجات إنتل.. وتعتمد على معالجات من تصنيعها.. مفاجآت بالجملة
آبل تستغني رسميا عن معالجات إنتل.. وتعتمد على معالجات من تصنيعها.. مفاجآت بالجملة
آبل تستغني رسميا عن معالجات إنتل.. وتعتمد على معالجات من تصنيعها.. مفاجآت بالجملة
آبل تستغني رسميا عن معالجات إنتل.. وتعتمد على معالجات من تصنيعها.. مفاجآت بالجملة
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