بعد الإعلان عنه رسميا.. كل ما تريد معرفته عن مميزات iOS 14 من آبل .. فيديو

أعلنت آبل رسميا عن خصائص ومميزات نظام تشغيل iOS 14 في مؤتمرها السنوى للمطورين WWDC 2020 ، والذى تناول عددا من التغييرات الجذرية على أجهزة آبل المختلفة، منها آيفون وآيباد وماك وآبل ووتش وآبل تي في، والذى يرأسه المدير التنفيذى لشركة آبل تيم كوك.









وأبرزها الخصائص الآتية : ووفقا لصحيفة الجارديان البريطانية فإن المؤتمر عن الخصائص الذى سيكون عليها نظام تشغيل iOS 14

















تطبيق App Library





وسيكون تطبيق App Library بمثابة مكتبة لتجميع التطبيقات تقوم تلقائيًا بفرز التطبيقات إلى مجلدات فئة كبيرة أو قائمة قابلة للبحث، يمكن للمستخدمين أيضًا إخفاء التطبيقات من بقية الشاشات الرئيسية عن طريق إخفاء الصفحات.









خاصية widgets





وخاصية widgets تتيح ترتيب التطبيقات مختلفة الأحجام عن طريق وضعها في أي مكان على الشاشة باللمس، وهو الأمر الذى لم يكن متوفرا من قبل، ويمكن تجميع widgets في الشاشة ويمكنها التأقلم حسب الاستخدام وحسب الوقت، وتم نقل Siri مباشرة إلى الشاشة الرئيسية كتطبيق منبثق ، بدلًا من الصفحة الخاصة به والتي كانت تستحوذ على الشاشة.









خاصية النسخ الصوتى





وتعتبر الخاصية عبارة عن التحدث إلى الشاشة ، وستقوم الشاشة بالإملاء وكتابة الكلمات التى ذكرت، حتى في وضع عدم الاتصال بالإنترنت.









تطبيق الترجمة





وتخلت آبل عن تطبيق الترجمة Google Translate، وقامت باستبداله بتطبيق آخر منافس مباشر ، قادر على ترجمة الكلام والنص في وضع عدم الاتصال بـ 11 لغة.









تحسين خرائط آبل





قامت آبل بالتوسع في خرائط آبل بشكل كبير في المملكة المتحدة وأيرلندا وكندا ، مع مسارات جديدة لركوب الدراجات ، واتجاهات جديدة للسيارات الكهربائية مع معلومات الشحن وأدلة الاستكشاف القابلة للحفظ.









خصوصية متجر App Store









قامت آبل بإعطاء المستخدمين الخصوصية لتطبيقات App Store لعدم مشاركة التطبيقات لبيانات المستخدمين التى يقومون بتحميلها، والتأكد من سؤال المستخدمين قبل التتبع.









ميزة CarPlay





ميزة CarPlay الخاصة بربط السيارة من خلال نظام ذكي بهاتفك الآيفون على تحسينات جديدة فى مؤتمر المطورين السنوى الخاص بشركة آبل الأمريكية، وذلك من خلال نظام التشغيل المنتظر IOS 14.









تحويل النص المكتوب لرقمى





وبات من الممكن تحويل الكلام المكتوب بقلم آبل apple pencil إلى نص رقمي، وأيضًا طريقة عرض جديدة للصور، حيث سيتاح لمستخدمي آيباد طريقة عرض وترتيب جديد للصور، ويمكنك الكتابة في أى مكان يمكن وتحويلها لكلام مكتوب رقميًا، بمجرد الضغط مرتين علي الكلام المكتوب باليد وحتى الرسومات، الأمر الذى يعني شكل أفضل و أكثر دقة للمحتوى المكتوب.









خصائص Apple smart watch





وحصلت ساعات آبل الذكية على عدد من الخصائص، المهمة منها تطبيق Workout للياقة البدنية، واستتخدام منبه قوى، ولكن لا يسبب الازعاج للآخرين، وخاصية تتبع وقت النوم.









جاء ذلك في المؤتمر السنوى لمطورى آبل WWDC 2020 ، للعام الحالى، 2020، والذى يقام عبر الإنترنت فقط ضمن إجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا المستجد COVID-19، والذى يشهد الإعلان عن أنظمة تشغيل آبل الجديدة، منها آيفون وآيباد وماك وآبل ووتش وآبل تي في.



