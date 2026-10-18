خضعت لجراحة استمرت 9 ساعات.. ضبط المتهم بالاعتداء على سيدة بآلة حادة في الخصوص

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط المتهم بالاعتداء على سيدة باستخدام سلاح أبيض «كتر» في مدينة الخصوص، ما أسفر عن إصابتها بجروح بالغة في جسدها ووجهها، استدعت خضوعها لعمليات جراحية استمرت لأكثر من 9 ساعات داخل مستشفى الحياة بالخصوص.



وتلقى رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص إخطارًا من المستشفى بوصول سيدة تُدعى «رانيا م»، في العقد الرابع من العمر، ومقيمة بشارع الكنيسة، مصابة بجروح خطيرة في أنحاء متفرقة من جسدها ووجهها.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين أن المجني عليها تعرضت لاعتداء أسفر عن إصابتها بإصابات بالغة استلزمت تدخلًا جراحيًا عاجلًا استمر لأكثر من 9 ساعات، إلى جانب خضوعها لخياطة الجروح بغرز داخلية وخارجية.

وكشفت التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة جار المجني عليها، ويدعى «نعيم م. ن»، عاطل، ومقيم بدائرة القسم.

وأضافت التحريات أن المتهم ترصد للمجني عليها أثناء عودتها من عملها، واعتدى عليها باستخدام سلاح أبيض «كتر»، واستولى على متعلقاتها الشخصية، على خلفية رفضها الاستجابة لطلباته، ما أسفر عن إصابتها بجروح بالغة، وفقًا لما ورد بالتقرير الطبي.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الخصوص من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

وتم تحرير المحضر رقم 16192 لسنة 2026 جنح الخصوص، وجارٍ عرض المتهم على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.