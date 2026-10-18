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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بولندا تستنكر اعتداء المستوطنيين على وفد دبلوماسي أوروبي بالضفة الغربية وتطالب بمحاسبتهم

بولندا تستنكر اعتداء المستوطنيين على وفد دبلوماسي أوروبي بالضفة الغربية وتطالب بمحاسبتهم
بولندا تستنكر اعتداء المستوطنيين على وفد دبلوماسي أوروبي بالضفة الغربية وتطالب بمحاسبتهم
أ ش أ

أعربت وزارة الخارجية البولندية عن استنكارها الشديد وغضبها العارم إزاء الاعتداء الذي استهدف وفداً دبلوماسياً أوروبياً (يضم مسؤولين بولنديين) في الضفة الغربية المحتلة.
وطالبت الخارجية البولندية- في بيان بثته عبر موقعها الرسمي اليوم- السلطات الإسرائيلية بتقديم تفسيرات فورية ومفصلة حول ملابسات الحادث، وتحديد هوية الجناة ومحاسبتهم.
وشددت على رفضها التام لأعمال العنف التي يمارسها المستوطنون، مؤكدة أن الاعتداء على الوفود الدبلوماسية يُعد أمراً "غير مقبول على الإطلاق، مطالبة بضرورة وقف أعمال العنف في الضفة الغربية والالتزام بالقانون الدولي.
ووقع الحادث أمس / السبت / في قرية الطيبة وهي قرية فلسطينية بمدينة رام الله، حيث سافر دبلوماسيون من بولندا وفرنسا وبلجيكا إليها خلال موسم قطف الزيتون السنوي.

وزارة الخارجية البولندية الاعتداء الذي استهدف وفداً دبلوماسياً أوروبياً الضفة الغربية المحتلة

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