بعد إصدار iOS 14.. تيك توك يتراجع عن هذه الميزة لمستخدمى آيفون لهذا السبب

قالت شركة ByteDance المالكة لتطبيق الفيديوهات القصيرة TikTok تيك توك، إنها تراجعت عن ميزة الوصول لسجلات الحافظة Clipboad في تطبيقها لمستخدمى هواتف آيفون، بعد إعلان شركة آبل إصدار iOS 14





وبحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية فإنه بعد إعلان آبل عن طرح ميزة منع التطبيقات من استخدام أذونات للوصول إلى المستخدمين، قرر تطبيق تيك توك ، التراجع عن الوصول لحافظات Clipboad.









وذكرت الشركة إنها أضافت الميزة كتقنية من أجل مكافحة البريد الإلكتروني العشوائي، ولكنها قد أزالتها بالفعل، كما قامت بإرسال إصدارًا محدثًا من التطبيق إلى متجر App Store .

وقبل نظام التشغيل iOS 14 ، والتى أعلنت عنه شركة آبل في المؤتمر السنوى للمطورين WWDC 2020 ، كان من الممكن لأى تطبيق أن يستخدم أذونات معينة للوصول لمستخدميه.





ويتضمن نظام تشغيل iOS 14 عددا من الميزات التي تهدف إلى الحد من الطرق التي يمكن للتطبيق من خلالها جمع معلومات حول مستخدميها بما في ذلك إعطاء الأشخاص خيار حجب الصور من تطبيقات محددة.



