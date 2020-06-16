لسرقة مقاطع الفيديو من تيك توك .. آبل تحذف تطبيق Zynn من على App Store .. فيديو

قام متجر تطبيقات آبل App Store بحذف تطبيق الفيديوهات القصيرة Zynn والمنافس لتطبيق TikTok الشهير، وذلك بسبب اتهامه بسرقة مقاطع فيديو من تيك توك





وبحسب موقع Tech Times فإن تطبيق Zynn تم حذف أيضا من على متجر تطبيقات جوجل Google Play Store لنفس السبب، حيث يقوم التطبيق بعملية نسخ كامل لكل محتوى وشكل تطبيق تيك توك









ويعتمد تطبيق Zynn، على جني الأموال عن طريق بيع الإعلانات، مقابل مشاهدة مقاطع الفيديو المتوفرة للمشاهدة من خلال التطبيق أو دعوة الآخرين للاشتراك في التطبيق، حيث حقق إيرادات هائلة.





وتلقت الشركة المطورة لتطبيق Zynn وهى شركة Kuaishou الصينية، مؤخرا استثمارا بقيمة 2 مليار دولار، كم أن التطبيق أصبح التطبيق الأول على متجر تطبيقات آبل ومن ضمن الـ 10 تطبيقات الأعلى تحميلا على متجر Google Play





وقال المتحدث باسم تطبيق Zynn أن قضايا الانتحال ليست سوى "مشاكل طفيفة" يمكن حلها من قبل فريق التطوير، كما وصف حذف التطبيق من آبل وجوجل بأنهما حادثتين معزولتين.



