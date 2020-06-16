لهواتف أندرويد.. أحدث 5 تطبيقات على متجر Google Play.. فيديو

يفضل محبو التطبيقات معرفة التطبيقات الجديدة واختبارها وتجربتها، ولمحبى التطبيقات من مستخدمى هواتف أندرويد على متجر تطبيقات جوجل Google Play، فإن المتجر طول الوقت طالما يحتوى على أحدث التطبيقات





وذكر موقع Android Police أحدث التطبيقات على Google Play ، وأهمها والتى تتمتع بخدمة كبيرة لمستخدميها كما أنها آمنة، ولا تحتوى على روابط ضارة لاختراق المستخدمين، ومن بين هذه التطبيقات:









تطبيق Adobe Photoshop Camera









ويساعد تطبيق Photoshop Camera بشكل أساسي على تحرير الصور والتعديل عليها بعدة طرق مختلفة، كما يحتوي على 80 فلتر، بعد التقاط الصور لتصحيح الأخطاء الموجودة بها، ومن بين هذه "الفلاتر" التى يقوم التطبيق استخدامها فلتر بورتريه الذى يشبه تطبيق aiportraits، والذى انتشر مؤخرا على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، بين المستخدمين والذى يحول الصور إلى فترة القرون الوسطى، ويقوم تطبيق Photoshop Camera باستخدام تأثيرات الذكاء الاصطناعي لتحرير الصور، بينما يمكن لميزة الضبط التلقائي ضبط السطوع والظلال والإخفاء التلقائي بشكل آلى.





تطبيق Dropbox







يمكنك تطبيق Dropbox من عمل نسخة احتياطية من الصور ومقاطع الفيديو تلقائيًا على الإنترنت، أو الاحتفاظ بهذه المجموعة المهمة من ملفات PDF معك، أو تدوين الملاحظات التي تتم مزامنتها مع الكمبيوتر المحمول، وتطبيق Dropbox خدمة لرفع الملفات وحفظها، حيث يمكنك استخدام عدد من التطبيقات التي لا تعمل جوجل Drive، ويمنح المستخدمين 2 جيجا بايت لاستخدامها في حفظ ورفع الملفات المهمة.





تطبيق HashPass





وهو تطبيق مخصص لإدارة كلمات مرور، وصدر التطبيق على متجر جوجل هذا الأسبوع ، ولكن بخلاف تطبيق Dropbox ، فإن تطبيق HashPass مصمم بحيث لا يقوم بتخزين كلمات المرور بالكامل على جهازك، للوصول إلى كلمات المرور الخاصة بك من خلال هذا التطبيق، حيث سيكون عليك تسجيل رمز مكون من ستة أرقام، والذي سيقوم بعد ذلك بتخزين سر لكل كلمة مرور تريد حفظها، والتي سيتم استدعاؤها عند إدخال رمزك المكون من ستة أرقام.





تطبيق Workout Timer









Workout Timer هو تطبيق يقوم بعمل توقيت رقمي مصمم لمساعدة الناس على تحديد وقت تمارينهم، وهذا يعني أن Workout Timer هو مؤقت تمرين فاصل تم تصميمه للتدريب على فترات عالية الكثافة في الاعتبار، حيث يقوم التطبيق بعمل ذلك إذا كنت ترغب في تحديد وقت مجموعات التمرين، بالإضافة إلى أنه ينظم وقت الراحة، ويعتبر Workout Timer هو أحدث تطبيق على متجر Play.





تطبيق ProShot Evaluator





ProShot Evaluator أداة مجانية لتطبيق كاميرا على متجر Play، وهي مصممة لإخبار المستخدمين بالصور التى سيقومون بالتقاطها لتمكينهم من التعديل عليها حيث سيكون لديهم طريقة ملائمة لمعرفة الصور أو الوضعية التى ستظهر بها الصور، والتي يدعمها جهازك الخاص، وهذا هو السبب في أن ProShot Evaluator هو إصدار مجاني لأنه عنوان ربط لتطبيق كاميرا يمكنه الإبلاغ عن ميزات الكاميرا التي يمكنك توقع استخدامها داخل التطبيق بشكل صحيح.