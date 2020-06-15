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تكنولوجيا

أفضل 3 تطبيقات لحفظ الملفات المهمة.. فيديو

الإثنين 15/يونيو/2020 - 05:32 ص
أفضل 3 تطبيقات لحفظ
أفضل 3 تطبيقات لحفظ الملفات المهمة
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ندى على
تعتبرعملية حفظ الملفات المهمة عملية صعبة للغاية، وتتطلب المزيد من الحرص، ومع حدوث أى مشكلة مع هاتفك أو الكمبيوتر الخاص بك، فستجد نفسك في معضلة كبيرة، وأفضل طريقة لحفظ الملفات المهمة القيام بحفظهم على الإنترنت. 

وذكر موقع Android Police أفضل التطبيقات لحماية وحفظ الملفات المهمة، والتى تمنح المستخدمين الحصول على الخصوصية أيضا عن طريق استخدام كلمات سر وتشفير عالى لحفظ هذه الملفات، ومن بينها : 


تطبيق Files by Google 

ويعد تطبيق Files by Google من أفضل تطبيقات حفظ الملفات لحصوله على تحديث جديد عن طريق إجراء خاصية تتيح للمستخدمين حماية الملفات المهمة من السرقة والاختراق، وذلك بسبب تزايد الاختراقات في الفترة الحالية،  والتطبيق عبارة عن أداة مساعدة لإتاحة العثور على الملفات بسرعة، كما يترك لك توفير مساحة على هاتفك، ويمكن بسهولة تبادل الملفات مع أشخاص آخرين، كما أنه خال من الإعلانات على عكس التطبيقات الأخرى المليئة بالإعلانات المزعجة.

تطبيق Evernote 

يوفر تطبيق Evernote هو حل مفيد للغاية لتدوين الملاحظات، ويمكن استخدامه لكل شيء من قوائم المهام البسيطة إلى الملاحظات مع الصور المرفقة، كما يمكنك إجراء مسح ضوئي للملاحظات المكتوبة بواسطة الكاميرا، وإنشاء دفاتر ملاحظات منفصلة، ومشاركة الملاحظات مع أشخاص آخرين، ويمكنك البحث عن أى شيء قمت بتعديله أو حفظه حيث أن التطبيق لا يقوم بحذف شيء قمت بحفظه.

تطبيق Dropbox 

يمكنك تطبيق Dropbox من عمل نسخة احتياطية من الصور ومقاطع الفيديو تلقائيًا على الإنترنت، أو الاحتفاظ بهذه المجموعة المهمة من ملفات PDF معك ، أو تدوين الملاحظات التي تتم مزامنتها مع الكمبيوتر المحمول، وتطبيق Dropbox خدمة لرفع الملفات وحفظها، حيث يمكنك استخدام عدد من التطبيقات التي لا تعمل جوجل Drive،  ويمنح المستخدمين 2 جيجا بايت لاستخدامها في حفظ ورفع الملفات المهمة.

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