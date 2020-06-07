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تكنولوجيا

متاح لهواتف آيفون فقط.. PhotoRoom تطبيق جديد يحذف الخلفيات المزعجة من الصور .. فيديو

الأحد 07/يونيو/2020 - 10:02 م
PhotoRoom تطبيق جديد
PhotoRoom تطبيق جديد يحذف الخلفيات المزعجة من الصور
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ندى على
يركز مشترو الهواتف الذكية عند شرائهم أى هاتف على الكاميرا وقدراتها والإمكانيات التى تتميز بها عند التصوير، وهناك العديد من الهواتف التى تحتوى على كاميرات جيدة وتقنيات لتسجيل الفيديو، وغيرها من الإمكانيات المتعددة إلا أنها لا تستطيع إزالة الخلفيات الموجودة في الصور.
 

وهناك بعض التطبيقات تعمل على إزالة الخلفيات المزعجة وغير المرغوب فيها عند التصوير، ومن هذه التطبيقات تطبيق PhotoRoom والمتاح على متجر تطبيقات آبل، حيث إنه متاح لهواتف آيفون فقط. 




وحسب موقع  TechCrunch  فإن تطبيق PhotoRoom يقوم بتحديد الأشياء الموجودة على الصورة، ويقوم بإزالة الخلفيات الموجودة على الصورة، ويعمل على تحسينها وإجراء التغييرات التى يريدها المستخدمون. 


ويمكن للمستخدمين تعديل الصور عن طريق إضافة الاشياء والخلفيات الألوان التى يريدونها ، وتحريكها ، وإضافة بعض عناصر الظل لدرجة أنهم يستطيعون القيام  بتكوين صورة شبه جديدة . 


ويعتبر تطبيق PhotoRoom تطبيقا سهلا للغاية عند استخدامه، وإجراء التعديلات عليه بكل سهولة، ويتيح اقتصاص الخلفية تمامًا واستبدالها بصور أخرى ، ويمكن أن تبدو الخلفيات المخصصة مقنعة جدًا بفضل الأدوات المتضمنة في التطبيق لضبط الظلال وإضافة عناصر رسومية أخرى. 

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