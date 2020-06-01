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تكنولوجيا

أفضل تطبيق أندرويد للتحكم في السيارات عن بعد.. تعرف عليه .. فيديو

الإثنين 01/يونيو/2020 - 07:59 م
أفضل تطبيق أندرويد
أفضل تطبيق أندرويد للتحكم في السيارات عن بعد
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ندى على
وفرت التكنولوجيا المستخدمة في السيارات الحديثة الوقت والجهد على العديد من أصحاب السيارات، وجعلتها أكثر أمانا وسهولة، وإلى جانب هذه التكنولوجيا فإن هناك بعض التطبيقات التى تقوم بتوفير إمكانيات أفضل للسائقين عن طريق التحكم في السيارة عن بعد. 

وتقدم هذه التطبيقات العديد من المميزات حيث أنه عن طريق الهاتف يمكن التحكم في السيارة بدون لمسها أو توجيهها عن بعد، وذكر موقع Digital Trends أفضل تطبيق للتحم في السيارة عن طريق هواتف الأندرويد، وهو تطبيق Android Auto . 


ويتميز تطبيق Android Auto بعرض المعلومات على الشاشة الرئيسية  للسيارة من خلال هاتف أندرويد ، ويوفر القدرة على إدارة الميزات الأساسية  للسيارة بدون استخدام اليدين. 

ويمكن التطبيق من استخدام بعض الخرائط و كذلك تشغيل الموسيقى في السيارة، كما يدعم التطبيق الاتصال اللاسلكي بعدد من الخصائص مثل البلوتوث وغيرها من الخدمات الأخرى. 

ويستطيع المستخدمون لتطبيق Android Auto القيام بإرسال الرسائل النصية للأشخاص صوتيا أثناء القيادة، وتوجيه عدد من الأوامر للسيارة مثل فتح الأبواب أو إغلاقها، والتحكم في وظائف نظام السيارة الأساسي، كما يمكن أيضا استخدام مساعد جوجل الصوتى من خلال توجيه الرسائل الصوتية عبر التطبيق. 

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