بعد اتجاهه لتطبيق الاشتراكات.. أفضل تطبيقات مكالمات فيديو مجانية بديلة لـ Zoom .. فيديو

3- Messenger Rooms

ويعتبر تطبيق Messenger Rooms عبارة عن خدمة لمكالمات الفيديو من فسبوك، تنافس بها تطبيق Zoom زووم، حيث يمكن

إنشائها داخل تطبيق الرسائل ماسنجر Messenger ، كما يمكن مشاركتها على صفحتهم على فيسبوك أو من خلال مجموعات المحادثات والددرشات المختلفة، كما

يمكن استضافة ما يصل إلى 50 شخصًا في كل مرة بغض النظر حتى إذا كان المستخدمون لايملكون حتى حسابا على فيسبوك، كما أنه لا يوجد حدا للمدة التى منالممكن أن تبقى فيها هذه الخاصية.