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تكنولوجيا

بعد اتجاهه لتطبيق الاشتراكات.. أفضل تطبيقات مكالمات فيديو مجانية بديلة لـ Zoom .. فيديو

الإثنين 01/يونيو/2020 - 09:02 ص
فضل تطبيقات مكالمات
فضل تطبيقات مكالمات فيديو مجانية بديلة ل Zoom
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ندى على
بعد قرار الشركة المالكة لتطبيق مكالمات الفيديو الشهير Zoom زووم، أنها لن توفر الخصوصية وتشفير المكالمات لكل المستخدمين إلا الذين يدفعون اشتراكا فقط، مما يعنى أن تطبيق Zoom لن يوفر مستوى الحماية لمستخدمي الحسابات المجانية. 

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وبعد فضائح Zoom التى كثرت في الآونة الأخيرة من بينها ظهور تقارير تؤكد بيع بيانات شخصية لأكثر من نصف مليون مستخدم على الدارك ويب، بالإضافة إلى تحذيرات العديد من االهيئات الحكومية في الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرها حيث حذر مجلس الشيوخ الأمريكي من استخدامه كما حذرت منه وزارة الدفاع البريطانية، وكذلك وكالة ناسا للفضاء وشركة جوجل.


لماذا قطاع تطبيق زووم "Zoom" صلته بفيسبوك؟ - الشرق الإخباري

كما قامت كنيسة أمريكية برفع دعوى قضائية على تطبيق Zoom  بسبب اختراق مجموعة من الهاكرز لدرس دينى في الكنيسة وقاموا بنشر مقاطع فيديو إباحية، حيث لم يستطع الحضور الخروج من التطبيق أثناء اختراقه. 

Five alternative video call apps to Zoom if you're concerned about ...

وازداد تطبيق Zoom  زيادة غير معقولة بسبب فيروس كورونا، وإجراءات التباعد الاجتماعى،  حيث ارتفع عدد مستخدميه من 200 مليون إلى 300  مستخدم كحصيلة إجمالية، بينما يستخدمه حوالى 10 ملايين شخص في اليوم.
 
وذكر موقع WCCFtech أفضل تطبيقات مكالمات فيديو مجانية  بديلة ل Zoom  والتى أثبتت قدرتها على توفير الخصوصية للمستخدمين بشكل كبير، كما تعمل على كل هواتف أندرويد وآيفون. 

1- Google Meet 

أصبح تطبيق google meet متاحا الآن للجميع ببلاش – مجلة أحلى كلام
ويتميز تطبيق Google Meet بعدد من الخصائص أهمها أن التطبيق يتميز بدرجة عالية من الخصوصية والتشفير وذلك على عكس تطبيق Zoom ، ووفرته شركة جوجل التطبيق مجانا مساهمة منها لتسهيل التواصل للمستخدمين في ظل تفشي فيروس كورونا. 

2- Google Duo 

تطبيق "Google Duo" للمحادثات الجماعية فيدو وصوت

وكانت أعلنت شركة جوجل أنها ستمكن المستخدمين من تشغيل تطبيقها مكالمات الفيديو Google Duo لإجراء المكالمات مع العائلة من خلال الوضع العائلى عن طريق محرك البحث Chrome  كروم، بعد القيام بعدد من الإجراءات البسيطة، وقامت جوجل بإجراء تحديث جديد على تطبيق مكالمات الفيديو Google Duo بحيث يوفر التحديث للمستخدمين عامل أكبر من الحماية  والخصوصية، وذلك عن طريق إلغاء التواصل عبر أرقام الهواتف المحمولة.  

3- Messenger Rooms

Facebook launches drop-in video chat Rooms to rival Houseparty ...

ويعتبر تطبيق  Messenger Rooms عبارة عن خدمة لمكالمات الفيديو من فسبوك، تنافس بها تطبيق  Zoom زووم، حيث يمكن إنشائها داخل تطبيق الرسائل ماسنجر Messenger ، كما يمكن مشاركتها على صفحتهم على فيسبوك أو من خلال مجموعات المحادثات والددرشات المختلفة، كما يمكن استضافة ما يصل إلى 50 شخصًا في كل مرة بغض النظر حتى إذا كان المستخدمون لايملكون حتى حسابا على فيسبوك، كما أنه لا يوجد حدا للمدة التى منالممكن أن تبقى فيها هذه الخاصية.

4-  WhatsApp واتسآب

WhatsApp launches video calling for everyone | TechCrunch

وقرر تطبيق واتسآب توسيع ميزة المكالمات الجماعية لتصل إلى 50 شخصا، ويقوم التطبيق الذى يستخدمه أكثر من 2 مليار شخص حول العالم  بالاستمرار في التطور ليتوسع في أن يكون تطبيق مكالمات فيديو إلى جانب كونه تطبيق مراسلة، لينافس بذلك تطبيقات مكالمات فيديو شهيرة مثل تطبيق Facetime وGoogle Duo .

4- Instagram انستجرام

Instagram now allows you to see feed with friends during a video ...

وقام موقع Instagram انستجرام، المملوك لشركة فيسبوك، بإجراء تحديث نوعى على التطبيق، وذلك بتوفيره ميزة إجراء مكالمات فيديو على التطبيق حتى 50 شخصا،  وقام الموقع  بإجراء هذه الميزة على غرار موقع فيسبوك الذى أتاح لمستخدميه Messenger Rooms وكذلك تطبيق واتساب وعدد كبير من مواقع التواصل وتطبيقات الفيديو التى قامت برفع عدد الأشخاص المشاركين في مكالمة واحدة، وذلك بسبب التباعد الاجتماعى نتيجة تفشى فيروس  كورونا. 
 
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