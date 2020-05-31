للمشتركين فقط .. تطبيق Zoom يمنع الخصوصية عن مستخدمي الحسابات المجانية

قررت الشركة المالكة لتطبيق مكالمات الفيديو الشهير Zoom زووم، أنها لن توفر الخصوصية وتشفير المكالمات لكل المستخدمين إلا الذين يدفعون اشتراكا فقط، في حين إن التطبيق لن يوفر مستوى الحماية لمستخدمي الحسابات المجانية.





وبحسب وكالة رويترز فإن التطبيق استعان بعدد من الخبراء البارزين في مجال التشفير وحماية الرسائل بعد سلسلة من الإخفاقات الأمنية التي دفعت بعض المؤسسات إلى حظر استخدامه، مثل شركة جوجل وناسا ومجلس الشيوخ الأمريكي وغيرهم.





وصرح مسئول في الشركة بأن الخطة الحالية والأولوية في حماية المكالمات هى للعملاء الذين يقومن بدفع اشتراكات مالية للتطبيق بحيث تستطيع الشركة إعطاء التشفير الكامل لكل اجتماع، مما يعني أن فريق الثقة والأمان في التطبيق لن يكون قادرًا على مراقبة ما يحدث أو الاستجابة بفعالية للإساءة في الوقت الفعلي للعملاء الذين لايقومون بدفع اشتراكات.





وبالنسبة للشركة فإنه من الصعب تقديم خدمة تشفير متطورة ومكلفة بشكل مجانى للمستخدمين، حيث أن معظم مقدمى الخدمات التى تتطلب تشفيرا وخصوصية عالية تتطلب دفع مقابل مادى.





وفي وقت سابق، قام التطبيق بتقييد عملية الاستخدام مجانا في الصين، حيث سيسمح للعملاء المشتركين في الخدمة فقط باستخدام التطبيق، بحيث ستتم إجراء مكالمات الفيديو والتواصل أيضا مع العملاء المشتركين فقط.





وزاد مستخدمى تطبيق Zoom بشكل كبير في الآونة الأخيرة حيث ارتفع عدد مستخدميه من 200 مليون إلى 300 مستخدم كحصيلة إجمالية، بينما يستخدمه حوالى 10 ملايين شخص في اليوم، بسبب إجراءات التباعد الاجتماعى نتيجة تفشى فيروس كورونا.



