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تكنولوجيا

الصينيون ممنوعون من الدخول مجانًا على Zoom لهذا السبب

الأربعاء 20/مايو/2020 - 05:29 ص
الصينيون ممنوعون
الصينيون ممنوعون من الدخول مجانا على Zoom لهذا السبب
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ندى على
قالت شركة Zoom المالكة لتطبيق مكالمات الفيديو الشهير Zoom زووم، إنها قامت بتقييد عملية استخدام التطبيق مجانا في الصين، حيث ستسمح للعملاء المشتركين في الخدمة فقط باستخدام التطبيق. 

وبحسب وكالة رويترز فإن الشركة ستتيح التطبيق للمستخدمين المشتركين فقط في الصين بالاستمرار بإجراء مكالمات الفيديو والتواصل أيضا مع غيرهم من المشتركين فقط. 


وأوضحت الشركة أنها لن تقبل أى طلبات جديدة للدخول مجانا على التطبيق من مستخدمى التطبيق في الصين، ووفقا لرويترز فإن Zoom قد تعرض لمطالبات تنظيمية وتشريعية من قبل الصين والولايات المتحدة بسبب التوترات التجارية بين البلدين الأمر الذى اضطره إلى عدم إتاحة مجانية التطبيق للمستخدمين الصينيين. 

وبسبب إجراءات التباعد الاجتماعى نتيجة تفشى فيروس كورونا، زاد مستخدمى تطبيق Zoom  بشكل كبير حيث ارتفع عدد مستخدميه من 200 مليون إلى 300  مستخدم كحصيلة إجمالية، بينما يستخدمه حوالى 10 ملايين شخص في اليوم.

ويعانى التطبيق من عدة مشكلات كبيرة تتعلق بتشفير مكالمات الفيديو وانتهاك خصوصية المستخدمين حيث قامت كنيسة أمريكية برفع دعوى قضائية على القائمين، كما حذرت منه هيئات عالمية مثل مجلس الشيوخ الأمريكي ووزارة الدفاع البريطانية، وكذلك وكالة ناسا للفضاء وشركة جوجل.
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