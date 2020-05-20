الصينيون ممنوعون من الدخول مجانًا على Zoom لهذا السبب

قالت شركة Zoom المالكة لتطبيق مكالمات الفيديو الشهير Zoom زووم، إنها قامت بتقييد عملية استخدام التطبيق مجانا في الصين، حيث ستسمح للعملاء المشتركين في الخدمة فقط باستخدام التطبيق.





وبحسب وكالة رويترز فإن الشركة ستتيح التطبيق للمستخدمين المشتركين فقط في الصين بالاستمرار بإجراء مكالمات الفيديو والتواصل أيضا مع غيرهم من المشتركين فقط.









وأوضحت الشركة أنها لن تقبل أى طلبات جديدة للدخول مجانا على التطبيق من مستخدمى التطبيق في الصين، ووفقا لرويترز فإن Zoom قد تعرض لمطالبات تنظيمية وتشريعية من قبل الصين والولايات المتحدة بسبب التوترات التجارية بين البلدين الأمر الذى اضطره إلى عدم إتاحة مجانية التطبيق للمستخدمين الصينيين.





وبسبب إجراءات التباعد الاجتماعى نتيجة تفشى فيروس كورونا، زاد مستخدمى تطبيق Zoom بشكل كبير حيث ارتفع عدد مستخدميه من 200 مليون إلى 300 مستخدم كحصيلة إجمالية، بينما يستخدمه حوالى 10 ملايين شخص في اليوم.



