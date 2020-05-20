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تكنولوجيا

تنفيذ أول حكم بالإعدام باستخدام تطبيق Zoom في هذه الدولة.. تفاصيل

الأربعاء 20/مايو/2020 - 11:01 م
تنفيذ أول حكما بالإعدام
تنفيذ أول حكما بالإعدام باستخدام تطبيق Zoom
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شيماء عبد المنعم
أعلنت المحكمة العليا في سنغافورة، حكما بالإعدام باستخدام برنامج زووم Zoom، وهي أول محكمة تعلن حكمها بالإعدام من خلال تطبيق مؤتمرات الفيديو.

جاؤ ذلك بعد أن أدى تفشي فيروس كورونا المستجد إلى اعتماد الأشخاص على منصات مكالمات الفيديو كوسيلة للتواصل بين الناس. 


ووفقا لصحيفة "Straits Times" السنغافورية، أدين رجل ماليزي يدعي بونيثان جيناسان Punithan Genasan، بتهمة التواطؤ في تهريب المخدرات، حيث سهل تهريب 28.5 كيلوجرام من مخدر الهيروين في عام 2011.

وقبل مغادرة المتهم سنغافورة إلى ماليزيا التي لديها سياسة عدم التسامح إطلاقا مع الاستخدام غير المشروع للمخدرات، تم تسليمه في عام 2016 وأدين في النهاية.

وفي يوم الجمعة الماضي، حكم عليه بالإعدام عبر مكالمة جرت على برنامج Zoom بين مسؤولي المحكمة العليا والمتهم وفريقه القانوني.

وبحسب ما ذكره موقع "cnet" التقني، لم يعترض محامي المتهم جيناسان على الحكم الصادر عبر خدمة الفيديو زووم.

وقال متحدث باسم المحكمة العليا في سنغافورة: "تماشيا مع الإجراءات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا COVID-19، عقدت المحكمة جلسات استماع، بما في ذلك جلسات استماع بشأن المسائل الجنائية عن بعد".

وأضاف: "من أجل سلامة جميع المشاركين في الإجراءات، تم عقد جلسة استماع للمدعي العام ضد بونيثان جيناسان عن طريق التداول بالفيديو ببرنامج زووم ".

جدير بالذكر أن سنغافورة تفوقت على الموجة الثانية من فيروس كورونا، بعد تعاملها مع الفيروس خلال الشهر الماضي، حيث تغلبت على إندونيسيا في 19 أبريل لتصبح أكثر دولة في جنوب شرق آسيا لديها حالات إصابة مؤكدة بكوفيد 19، ويوجد حاليا أكثر من 18000 حالة مؤكدة مع 22 حالة وفاة بسنغافورة.
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