GBWhatsApp Pro يتيح مزايا وحيلا جديدة ليست في التطبيق الأصلي .. تعرف عليها

يعد تطبيق Whatsapp واتسآب من أكثر تطبيقات المراسلة شهرة وأكثر استخداما، مما يجعله خيارا صعبا بالنسبة لعدد من المستخدمين الذين يريدون خصوصية أكثر، أو استخدام بعض الحيل للتمتع بالخصوصية، في حالة إذا كان وقتهم لايسمح بذلك.





وتطبيق واتسآب الأصلى الذين يقوم أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم، بالاعتماد عليه في رسائلهم والتواصل مع زملائهم، لا يسمح بهذه الخصوصية، ولكن تطبيق GBWhatsApp Pro أو جى بى واتسآب يتيح هذه الخصوصية، ويتمتع بالعديد من الحيل التى ربما ليست موجودة فى أى تطبيق تواصل اجتماعى على الإطلاق.

















وبحسب صحيفة The Sun فقد حصل مؤخرا GBWhatsApp Pro على العديد من المزايا التى تجعله أفضل من أى تطبيق آخر، حيث أنه متوفر مجانا بدون دفع أي تكاليف مادية أو رسوم لاستخدامه :









إمكانية جدولة الرسائل

وهى ميزة تذكر المستخدمين بأعياد ميلاد الأصدقاء وأفراد الأسرة واحتفالات الذكرى السنوية وغيرها من التواريخ المهمة.









- نسبة الاختراق فيه تكاد تكون معدومة، وذلك على عكس التطبيق الاصلى الذى يعانى من مشكلات كبيرة في الخصوصية.

-ميزة إنشاء حسابات واتسآب متعددة وهى خاصية غير موجودة في التطبيق الأصلى حيث يمكنك التسجيل باكثر من رقم. - يمكن مشاركة فيديو مدته 7 دقائق بدلًا من 30 ثانية في الحالة.





ومن المميزات التى تضمن خصوصية المستخدمين الحصول على إمكانية :





- تعطيل واخفاء آخر ظهور وذلك عن طريق التحكم في خاصية last Seen

- اخفاء حالة عرض الحالة Status

- تغيير الخلفية الرئيسية

- إلغاء حالة التسجيل وهى تقوم بإخفاء العلامة التى تدل على أنك تقوم بتسجيل شيء لإرساله

- إلغاء حالة الكتابة وهى تقوم بإخفاء العلامة التى تدل على أنك تكتب شيئا لإرساله

- خاصية إلغاء العلامة المزدوجة الزرقاء التى تثبت رؤيتك للرسائل المرسلة

- ضبط أي صورة في خلفية الدردشات والحالة والمكالمات.





- اخفاء الرسائل المرسلة والتى لا تريدها

- رؤية الرسائل بدون معرفة الآخرين

- اخفاء خاصية الاونلاين

- رؤية الرسائل المرسلة بدون فتح التطبيق



