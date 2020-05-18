AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

GBWhatsApp Pro يتيح مزايا وحيلا جديدة ليست في التطبيق الأصلي .. تعرف عليها

الإثنين 18/مايو/2020 - 11:21 م
GBWhatsApp Pro يتيح
GBWhatsApp Pro يتيح مزايا وحيل جديدة ليست في التطبيق الأصلى
Advertisements
ندى على
يعد تطبيق Whatsapp  واتسآب من أكثر تطبيقات المراسلة شهرة وأكثر استخداما، مما يجعله خيارا صعبا بالنسبة لعدد من المستخدمين الذين يريدون خصوصية أكثر، أو استخدام بعض الحيل للتمتع بالخصوصية، في حالة إذا كان وقتهم لايسمح بذلك.
 

وتطبيق واتسآب الأصلى الذين يقوم أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم، بالاعتماد عليه في رسائلهم  والتواصل مع زملائهم، لا يسمح بهذه الخصوصية، ولكن تطبيق  GBWhatsApp Pro أو جى بى واتسآب يتيح هذه الخصوصية، ويتمتع بالعديد من الحيل التى ربما ليست موجودة فى أى تطبيق تواصل اجتماعى على الإطلاق. 




وبحسب صحيفة The Sun فقد حصل مؤخرا GBWhatsApp Pro على العديد من المزايا التى تجعله أفضل من أى تطبيق آخر، حيث أنه متوفر مجانا بدون دفع أي تكاليف مادية أو رسوم لاستخدامه : 


إمكانية جدولة الرسائل
وهى ميزة تذكر المستخدمين بأعياد ميلاد الأصدقاء وأفراد الأسرة واحتفالات الذكرى السنوية وغيرها من التواريخ المهمة. 


- نسبة الاختراق فيه تكاد تكون معدومة، وذلك على عكس التطبيق الاصلى الذى يعانى من مشكلات كبيرة في الخصوصية. 
-ميزة إنشاء حسابات واتسآب متعددة وهى خاصية غير موجودة في التطبيق الأصلى حيث يمكنك التسجيل باكثر من رقم. 
- يمكن مشاركة فيديو مدته 7 دقائق بدلًا من 30 ثانية في الحالة.


ومن المميزات التى تضمن خصوصية المستخدمين الحصول على إمكانية : 

- تعطيل واخفاء آخر ظهور وذلك عن طريق التحكم في خاصية last Seen
- اخفاء حالة عرض الحالة Status
- تغيير الخلفية الرئيسية 
- إلغاء حالة التسجيل وهى تقوم بإخفاء العلامة التى تدل على أنك تقوم بتسجيل شيء لإرساله
- إلغاء حالة الكتابة وهى تقوم بإخفاء العلامة التى تدل على أنك تكتب شيئا لإرساله
- خاصية إلغاء العلامة المزدوجة الزرقاء التى تثبت رؤيتك للرسائل المرسلة
- ضبط أي صورة في خلفية الدردشات والحالة والمكالمات. 

- اخفاء الرسائل المرسلة والتى لا تريدها 
- رؤية الرسائل بدون معرفة الآخرين 
- اخفاء خاصية الاونلاين 
- رؤية الرسائل المرسلة بدون فتح التطبيق 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

واتساب الأزرق بلس 2020 whatsapp plus يجلب تحديثا جديدا للأندرويد.. إليك رابط التحميل

واتساب الذهبي 2020 whatsapp gold يجلب تحديثا جديدا للأندرويد.. إليك رابط التحميل

واتساب الأزرق بلس 2020 whatsapp plus بنسخة مطورة لهواتف أندرويد.. إليك رابط التحميل

واتسآب GB WhatsApp يتيح لك العديد من المزايا الخفية.. تعرف عليها

أنت فقط من يراها.. كيف يمكنك إخفاء رسائل واتسآب؟

كيف تجعل رسائل الواتساب ببصمة إصبعك ؟

ترشيحاتنا

بالصور.. لحظة حريق منزل والد فنانة شهيرة

ادعية ليلة القدر كاملة .. 120 دعاء تحقق لك المستحيلات

التخفيضات تضرب هيونداي أكسنت hyundai accent من جديد.. صور

في تصريحات جريئة.. مفيد فوزي: الإدمان سبب وفاة سعاد حسني.. ولم أحاور سما المصري

من غير بنطلون.. رامز جلال يحرج نبيلة عبيد على الهواء.. فيديو

مدحت العدل يعلق على صراع لقب القرن بين الأهلي والزمالك .. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى ذكرى ميلاد مجدد الموسيقى .. أسرار زواج عبده الحامولى من ألمظ و4 غيرها

بعد تخفيضها 10 آلاف جنيه .. أسعار هيونداي Hyundai من الوكيل بتحديث اليوم .. صور

التخفيضات تضرب هيونداي أكسنت hyundai accent من جديد.. صور