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تكنولوجيا

لـ آيفون وأندرويد.. كيفية تفعيل الوضع الداكن على واتساب وتويتر وماسنجر

الأحد 17/مايو/2020 - 08:13 م
صدى البلد
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شيماء عبد المنعم
تعد ميزة الوضع الداكن أو الليلي Dark mode، إحدى الميزات الشائعة حاليا في العديد من تطبيقات التواصل الاجتماعي الشهير، والتى تعمل على تحويل واجهة التطبيق ذات الألوان الفاتحة إلى ألوان غامقة مع خلفية سوداء، مما يجعل التعامل مع تلك التطبيق في ظروف الإضاءة المنخفضة أثناء الليل أمرا سهلا علي العينين، ويساعد أيضًا على تقليل استنزاف التطبيق لبطارية الهاتف.

ووفقا لما ذكره موقع "indianexpress"، يمكن أن يتسبب النظر إلى الهاتف لفترات طويلة لاسيما أثناء الليل في إجهاد العين خاصة عند امتلاك هاتف بشاشة من نوع أوليد، ولحسن الحظ أتاحت تطبيقات التواصل الشهيرة التى نستخدمها بشكل يومي ميزة الوضع الليلي أو الداكن لتطبيقاتها على نظامي التشغيل أندرويد وiOS .


ويمكنك تفعيل ميزة الوضع الداكن على تطبيقاتك المفضلة واتسآب WhatsApp وفيسبوك ماسنجر Facebook Messenger وتويتر Twitter، ونقدم إليك كيفية تمكين الوضع الداكن Dark mode في جميع تطبيقات التواصل الاجتماعي الشهيرة:

- تطبيق فيسبوك ماسنجر Facebook Messenger
يمكنك تفعيل الواضع الداكن على تطبيق التراسل التابع لفيسبوك "ماسنجر"، كل ما عليك القيام به هو الضغط على صورة الملف الشخصي أعلى يسار الشاشة بتطبيق ماسنجر، ثم تمكين الزر بجوار خيار  الوضع المظلم Dark mode أسفل صورة الملف الشخصي.

- تطبيق تويتر Twitter
افتح تطبيق التدوينات العالمي Twitter، وانقر على صورة ملفك الشخصي أعلى يسار الشاشة، من القائمة الجانبية اضغط على الإعدادات والخصوصية Settings and privacy> قم انقر على خيار العرض والصوت Display and sound> اضغط لتمكين الزر بجوار خيار الوضع الداكن Dark mode.

وبمجرد تمكين الوضع المظلم أو الليلي، سترى خيارين جديدين: Dim and Lights Out، اضغط على Dim للحصول على مظهر أزرق داكن أو خيار إطفاء الأنوار Lights out للحصول على مظهر أسود داكن.

- تطبيق يوتيوب YouTube
يمكنك الحصول على سمة الوضع الليلي dark mode، على تطبيق مشاركة الفيديوهات يوتيوب YouTube، اضغط فوق صورة ملفك الشخصي أعلى يسار الصفحة الرئيسية للتطبيق> ومن القائمة انقر على خيار الإعدادات Settings > ثم إعدادت عامة> قم بتمكين الزر بجوار خيار مظهر داكن Dark theme.

- تطبيق واتساب WhatsApp
حصل تطبيق التراسل الفورى التابع لفيسبوك، على سمة الوضع الليلي بشكل رسمي أوائل العام الجاري، يمكنك تمكين الميزة من خلال الخطوات التالية> افتح تطبيق واتساب>ثم اضفط على الثلاث نقاط الرأسية أعلى يسار الشاشة>ثم انقر على خيار الإعدادات settings>ثم الدردشات Chats>المظهر  dark mode.
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