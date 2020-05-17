كيفية استخدام ميزة فيسبوك الجديدة Messenger Rooms

وسيلة للبقاء على اتصال أثناء العزل المنزل في ظل إزمة فيروس كورونا المستجد COVID-19. تعمل شركة عملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك " Facebook "، جاهدة على توسيع ميزات البث المباشر عبر مختلف خدماتها، في مسعى منها للاستفادة من زيادة الطلب على خدمات الدردشة المرئية الجماعية، والتى أصبحت أفضل









وفقا لما ذكره موقع "cnet" التقني، أطلقت شركة فيسبوك الأمريكية، يوم الخميس الماضي، ميزتها الجديدة لخدمات مكالمات الفيديو عبر تطبيق الماسنجر التابع لها Messenger Rooms ، لتنافس بها خدمات أخرى مثل تطبيق زووم Zoom و سكايب Skype و Microsoft Teams.

















ويمكن لمستخدمي فيسبوك باستخدام Messenger Rooms، إنشاء غرف دردشة فيديو ودعوة ما يصل إلى 50 شخص للانضمام إلى مكالمة الفيديو، دون الحاجة إلى إنشاء حساب على شبكة فيسبوك أو تثبيت التطبيق. ولا توجد حدود زمنية للمكالمات.





وفيما يلي نستعرض إليك كيفية إنشاءMessenger Room على فيسبوك:





1ـ قم بفتح تطبيق ماسنجر Messenger.





2 ـ اضغط على علامة الأشخاص People، أسفل يمين الشاشة.





3 ـ اختيار إنشاء غرفة Create a Room، قم باختيار الأشخاص الذين تريد التواصل معهم.





4 ـ يمكن عمل مشاركة للمكالمة share a room، مع أشخاص ليس لديهم حساب عبر فيسبوك من خلال مشاركة الرابط ،أو مشاركة الغرفة في آخر الأخبار والمجموعات.