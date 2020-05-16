لهذه الهواتف.. واتساب يختبر ميزة ‏Messenger Rooms لدمج ٥٠ شخصا في مكالمة جماعية

Messenger Rooms، والتى أطلقتها شركة فيسبوك يوم الخميس للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، بعد نحو عشرين يوما من الإعلان عنها، وفق ما ذكره موقع "9to5google". تختبر منصة التراسل الفورى واتسآب WhatsApp ، ميزة جديدة لدمج خدمة مؤتمرات الفيديو، والتى أطلقتها شركة فيسبوك يوم الخميس للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، بعد نحو عشرين يوما من الإعلان عنها، وفق ما ذكره موقع "9to5google".





وأضافت واتساب اختصارات ماسنجر رومز Messenger Rooms Shortcuts، في النسخة التجريبية لهواتف أندرويد والتى تحمل الإصدار رقم 2.20.163، وستكون الميزة متاحة لدول ومستخدمين محددين، بحسب ما ذكره موقع "WABetaInfo"، المتخصص في رصد المزايا التجريبية في تطبيق واتساب.









وإلى جانب دمج ميزة Messenger Rooms على منصتها، أضافت واتساب اختصارا آخر في تبويب المكالمات، الذي يظهر فوق خيار إنشاء المكالمات الموجود حاليا.





وتسعى شركة عملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك، بإطلاق خدمة Messenger Rooms الجديدة، للاستفادة من زيادة الطلب على خدمات الدردشة المرئية الجماعية، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.





وعلى غرار تصميم تطبيق مؤتمرات الفيديو زووم Zoom، تسمح خدمة Messenger Rooms الجديدة، بمشاركة ما يصل إلى 50 مشاركا في المكالمة الواحدة، ولكنها ستعرض على شاشة أجهزة سطح المكتب 16 مشاركا فقط، و8 مشاركين على شاشات الأجهزة المحمولة.





وتتيح خدمة ماسنجر رومز لمستخدمي فيسبوك مشاركة روابط تمكن غير مستخدمي الشبكة من الانضمام إلى مكالمات الخدمة عبر متصفح الويب دون الحاجة إلى تنزيل التطبيق أو إنشاء حساب، ولن يكون هناك حد أقصى لزمن المكالمات.



