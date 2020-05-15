استرجع رسائلك المحذوفة على واتسآب فى 5 خطوات..أندرويد فقط

تعد منصة واتسآب whatsapp المملوكة لشركة فيسبوك الأمريكية أحد أشهر تطبيقات المراسلات الفورية المجانية فى العالم، والأكثر استخدامًا على الهواتف الذكية، حيث يستخدمه تطبيقها أكثر من ٢ مليار شخص حول العالم.





ومنذ بداية إطلاق التطبيق، و دائما ما يحتوى على خواص كثيرة وميزات جديدة لتحسين تجربة المستخدمين، بدءًا من حالات واتسآب status وصولًا إلى مكالمات الفيديو وغيرها الكثير.





ومن ضمن أدوات واتسآب WhatsApp المهمة، أداة حذف الرسائل لدى الجميع Delete ALL، والتى تتيح للمرسل حذف الرسالة التي تمت في فترة زمنية محددة بحيث لا يراها الأشخاص حتى بعد استلامها.





و يمكن معرفة الرسائل المحذوفة بكل سهولة من خلال إشعارات الهواتف الذكية، ولكن هذه الطريقة لا تعمل عند غلق الإشعارات، أو حالة كان المستخدم نشطًا في الوقت الذي تم وصول الرسالة فيه.





ولذلك نقدم مجموعة من الخطوات تتيح لمستخدمى هواتف أندرويد معرفة الرسائل المحذوفة بكل سهولة :





1- تحميل تطبيق Notification History عبر متجر التطبيقات جوجل بلاى Play.





2- فتح سجل الإشعارات، ثم اختيار WhatsApp لتتمكن من رؤية الرسائل المحذوفة.





3- ستظهر مجموعة متنوعة من الأدوات، حدد منها سجل الإشعارات لتشاهد جميع تفاصيل الرسائل.

4- يحفتظ تطبيق سجل الإشعارات Notification History بالرسائل فقط لفترة زمنية محددة، لذلك إذا حاولت استرداد الرسائل بعد أكثر من بضع ساعات، فقد لا تتمكن من القيام بذلك.





5- يقوم التطبيق بعرض أول 100 حرف من الرسالة المحذوفة، و إذا تم مسح سجل الإشعارات لن يمكن استرجاع المحادثات نهائيًا.



