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تكنولوجيا

منافس لـ واتساب.. تطبيق WeChat ينقذ الشركات الصينية من الإفلاس

الجمعة 15/مايو/2020 - 10:33 م
تطبيق WeChat ينقذ
تطبيق WeChat ينقذ الشركات الصينية من الإفلاس
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ندى على
كشفت تقارير أن موقع الرسائل الصينى WeChat، والمناظر لتطبيق WhatsApp واتسآب، ساعد الشركات الصينية على الاستقرار، عن طريق خلق فرص عمل جديدة على الإنترنت، بعد غلق معظم الشركات بسبب تفشى فيروس كورونا. 

وبحسب صحيفة South China Morning Post الصينية فإن تطبيق WeChat قدم حوالى 600 ألف وظيفة جديدة منذ بدء تفشى فيروس كورونا في الصين، كما ازداد عدد الشركات والمؤسسات التجارية في الصين في استخدام التطبيق. 


وقام تطبيق WeChat بدمج عدد كبير من الشركات الناشئة في الصين، مع خدمات طبية، وتعليمية للمساهمة في التعليم عن بعد، وتقديم خدمات عامة ساعدت في اجتذاب العملاء مرة أخرى ولكن عن طريق الإنترنت، بعد غلق مقار هذه الشركات بسبب الوباء الأمر الذى ساعدها على النهوض مرة أخرى بعد أن كانت معرضة للإفلاس. 

وخلق تطبيق WeChat ، أكثر من 29 مليون فرصة عمل في العام الماضي، بزيادة 16% عن عام 2018، ونجحت الشركات الناشئة والصغيرة التي تستخدم منصة WeChat في توفير 3.62 مليون فرصة عمل، مما ساعدها على زيادة إنتاجيتها مرة أخرى.

وبلغ عدد المستخدمين لتطبيق WeChat أكثر من 1.2 مليار مستخدم في الصين، وذلك بزيادة قدرها 8.2 % عن العام الماضى 2019. 

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