بعد فوات الأوان.. رئيس شركة شاومي يحذف منشورا من على هاتفه الـ اَيفون

على الرغم من كثرة الهواتف الصينية وتعدد الشركات المحلية المصنعة للهواتف الذكية فى الصين، وانخفاض مبيعات اَيفون حيث تقدر نسبة مبيعاته 9.5٪ فقط، إلا أنه تم التقاط لي جون الرئيس التنفيذي لشركة شاومي وهو يستخدم هاتف اَيفون، بدلًا من أن يستخدم هواتف شركته العملاقة مثل Xiaomi Mi 10 Pro أو Mi Mix Alpha.





وبحسب موقع gizchina التقني، عادة ما تستخدم شركات الهواتف حيلة نشر المنشورات من هواتف لم يتم الإعلان عنها حتى تثير الاهتمام، وهو ما فعله الرئيس التنفيذي لـ Xiaomi إلا أنه أخطأ هذه المرة بعد أن وضع منشوره بواسطة هاتف اَيفون عبر شبكة Weibo للتواصل الإجتماعي، حيث كان يوصي بقراءة بعض الكتب بهدف جذب الاهتمام عن هاتف الشركة الجديد المرتقب.





الأمر الذى أثار حفيظة المستخدمين الصينيين عندما لاحظوا بأنه تم النشر بواسطة هاتف اَيفون، قبل أن يتم حذف المنشور فجأة، وإعادة نشره من هاتف Xiaomi Mi 10 Pro، إلا أن ذلك كان بعد فوات الاَوان.





من جانبه دافع بان جيوتانج شريك لي جون عن الأمر قائلًا،:" من الضروري اختبار أجهزة المنافسين، ولكن الكثيرين تساءلوا عن سبب اختيار iPhone 11 فى هذا التوقيت خاصة بعد إطلاقة بسبعة أشهر، وأيضًا لماذا تم حذف المنشور طالما الأمر كذلك.. فكر بنفسك لتجد الإجاية".





وجدير بالذكر أن شركة شاومي قامت بتسجيل حساب لها مؤخرًا على تطبيق Weibo باسم سلسلة Mix، وعلق عليه الرئيس التنفيذي للشركة بأن هاتفه المفضل هو جهاز Mi Mix 2، ما يشير إلى احتمالية رؤية هاتف جديد من سلسلة Mix قريبًا.



