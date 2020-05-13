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تكنولوجيا

مقارنة بين شاومي Redmi Note 9S و Note 8 Pro..وحوش الفئة المتوسطة..صور

الأربعاء 13/مايو/2020 - 02:00 م
مقارنة بين شاومي
مقارنة بين شاومي Redmi Note 9S و Note 8 Pro
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قسم التكنولوجيا
أعلنت شركة شاومي الصينية عملاقة صناعة الهواتف الذكية عن اثنين من هواتفها الذكية، كانا قد تسببا فى حيرة العديد من محبي الهواتف الذكية المتوسطة عالية المواصفات، وهما Xiaomi Redmi Note 8 Pro، و Xiaomi Redmi Note 9S، حيث يعتبر الهاتفين من أفضل هواتف الفئة المتوسطة بحسب العديد من خبراء التقنية، بالإضافة لنسب المبيعات المرتفعة لكلا الهاتفين.

الأمر الذى تسبب فى صغوبة إتخاذ القرار لشراء أحدهما دون الأخر، خاصةً أن الهاتفين من شركة واحدة وهى شاومي، لذلك يستعرض موقع صدي البلد الإخباري مميزات وتفاصيل كل هاتف منهما، حتي يتمكن القارئ من اتخاذ قراره الناسب بناءً على مقارنة واضحة.


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يأتى Redmi Note 8 Pro بشاشة قياسها 6.53 بوصة من نوع FHD بها النوتش الشهير ولكن على شكل قطرة ماء، ومغطاة بطبقة حماية Gorilla Glass لحماية الشاشة من الخدوش والصدمات.

ويمتلك Redmi Note 8 Pro معالجًا قويًا من نوع Helio G90T chipset، ثمانى النواة، مع ذاكرة وصول عشوائى سعتى 6 و 8 جيجابايت، مع ذاكرة تخزينية سعتى 64 و 128 جيجابايت، وإمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجى، مع مستشعر بصمة تقليدى فى الخلف.

ولعشاق التصوير، سيجدون كاميرا رباعية أساسية، بدقة 64 و 8 و 2 و 2 ميجابيكسل مع وجود فلاش من نوع LED، ودعم ميزة التركيز التلقائي، بكاميرا أمامية بدقة 20 ميجا بيكسل.

ويعمل Redmi Note 8 Pro بأحدث أنظمة أندرويد Android 9 Pie الجديد، ويدعم خاصية الاتصال اللاسلكي بلوتوث 5.0، والواى فاى إصدار Wi-Fi 802.11، ويدعم ميزة ثنائي الشريحة، ويحتوى الهاتف على بطارية كبيرة سعة 4500 مللى أمبير، وميزة الشحن السريع بقوة 18 واط.

يمكنك الحصول على الهاتف بثلاثة ألوان هى الأخضر و الأسود و الأبيض، بسعر 186 دولار أمريكي ما يعادل 2900 جنيه مصري.


شاومي تطلق Redmi Note 9S عملاق الفئة المتوسطة.. تعرف على السعر والمواصفات

 يأتي Redmi Note 9S بشاشة قياس 6.67 بوصة وبجودة الـ FHD +، مع معدل تحديث 60 هرتز، بالإضافة لطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass، ونوتش على هيئة ثقب في أعلى منتصف الشاشة للكاميرا الأمامية.

جاء هاتف Redmi Note 9S، بمعالج قوي من نوع Snapdragon 720G، ونظام تشغيل أندرويد 10 وواجهة MUI11، مع ذاكرة تخزين داخلية سعتي 64 و 128 جيجابايت، مع ذاكرة وصول عشوائية "رام" سعتي 4 و 6 جيجابايت.

ولعشاق التصوير تميز هاتف Redmi Note 9S بكاميرا أساسية رباعية، بدقة 48 و 8 و 5 و 2 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

وتمت إضافة بطارية بسعة 5020 ميللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 22.5 وات، من خلال منفذ شحن من نوع USB-C، وقارئ بصمة سريع في زر تشغيل الهاتف فى الجانب الأيمن.

ويمكن الحصول على الهاتف بألوان الأزرق والأبيض والرمادي، مع واجهة تشغيل MIUI  الخاصة بشاومى والتى تتطلب بعض الوقت للتعود عليها، وبها الوضع الداكن والإيماءات والأزرار الجديدة.

ومن ناحية السعر يمكنك شراء هاتف Redmi Note 9S نسخة 64 جيجابايت، مقابل 200 دولار فقط ما يعادل 3200 جنيه مصري.
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