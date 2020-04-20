شاومي تطلق Redmi Note 9S عملاق الفئة المتوسطة.. تعرف على السعر والمواصفات

أعلنت شركة شاومى الصبنبة عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم عن أحدث هواتفها الذكية ريدمي نوت 9 إس Redmi Note 9S، والذى ينافس بقوة ضمن الفئة المتوسطة بسبب سعره الإستثنائى، كما وصقه الخبراء بأنه سيكون ريدمي نوت 8 برو، والذي كان متميزًا جدًا.





وفقًا لموقع جي إس إم اَرينا التقني، يأتي Redmi Note 9S بشاشة قياس 6.67 بوصة وبجودة الـ FHD +، مع معدل تحديث 60 هرتز، بالإضافة لطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass، ونوتش على هيئة ثقب في أعلى منتصف الشاشة للكاميرا الأمامية.





جاء هاتف Redmi Note 9S، بمعالج قوي من نوع Snapdragon 720G، ونظام تشغيل أندرويد 10 وواجهة MUI11، مع ذاكرة تخزين داخلية سعتي 64 و 128 جيجابايت، مع ذاكرة وصول عشوائية "رام" سعتي 4 و 6 جيجابايت.





ولعشاق التصوير تميز هاتف Redmi Note 9S بكاميرا أساسية رباعية، بدقة 48 و 8 و 5 و 2 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.





وتمت إضافة بطارية بسعة 5020 ميللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 22.5 وات، من خلال منفذ شحن من نوع USB-C، وقارئ بصمة سريع في زر تشغيل الهاتف فى الجانب الأيمن.





ويمكن الحصول على الهاتف بألوان الأزرق والأبيض والرمادي، مع واجهة تشغيل MIUI الخاصة بشاومى والتى تتطلب بعض الوقت للتعود عليها، وبها الوضع الداكن والإيماءات والأزرار الجديدة.





ومن ناحية السعر يمكنك شراء هاتف Redmi Note 9S نسخة 64 جيجابايت، مقابل 200 دولار فقط ما يعادل 3200 جنيه مصري.



