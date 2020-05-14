الأسبوع المقبل.. شاومي تطرح هذه الميزة لمستخدميها

أعلنت شركة شاومي الصينية عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم عن تحديثها الجديد لكل مستخدميها حول العالم، حيث ستطرح واجهة المستخدم MIUI 12 الجديدة لمعظم هواتفها الذكية، ولكن بصورة تجريبة، على أن تطلق النسخة النهائية والرسمية بحلول الأسبوع القادم.





وبحسب موقع gizchina التقني، كشفت شاومي عن طرحها للنسخة العالمية من التحديث لواجهة MIUI 12 الجديدة عبر الإنترنت، حيث ستعلن عن ذلك من خلال بث مباشر عبر يوتيوب.





وكانت قد كشفت Xiaomi فى نهاية شهر أبريل الماضى عن واجتها الجديدة MIUI 12 التى ستعمل على أحدث نظام Android 10، وإتاحتها للمستخدمين المحليين فى الصين، حيث هواتفهم بدون خدمات جوجل وتعمل باللغتين الإنجليزية والصينية فقط.





وتختبر شاومي حاليًا نسخة MIUI 12 العالمية التجريبية لجهازين فقط فى الهند، وهما Redmi K20 و K20 Pro، ومن المنتظر أن تضاف أجهزة أخري إلى هذه القائمة خلال الفترة المقبلة.



