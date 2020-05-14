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تكنولوجيا

الأسبوع المقبل.. شاومي تطرح هذه الميزة لمستخدميها

الخميس 14/مايو/2020 - 05:04 ص
الأسبوع المقبل..شاومي
الأسبوع المقبل..شاومي تطرح هذه الميزة لمستخدميها
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قسم التكنولوجيا
أعلنت شركة شاومي الصينية عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم عن تحديثها الجديد لكل مستخدميها حول العالم، حيث ستطرح واجهة المستخدم MIUI 12 الجديدة لمعظم هواتفها الذكية، ولكن بصورة تجريبة، على أن تطلق النسخة النهائية والرسمية بحلول الأسبوع القادم.

وبحسب موقع gizchina التقني، كشفت شاومي عن طرحها للنسخة العالمية من التحديث لواجهة MIUI 12 الجديدة عبر الإنترنت، حيث ستعلن عن ذلك من خلال بث مباشر عبر يوتيوب.

وكانت قد كشفت Xiaomi فى نهاية شهر أبريل الماضى عن واجتها الجديدة MIUI 12 التى ستعمل على أحدث نظام Android 10، وإتاحتها للمستخدمين المحليين فى الصين، حيث هواتفهم بدون خدمات جوجل وتعمل باللغتين الإنجليزية والصينية فقط.

وتختبر شاومي حاليًا نسخة MIUI 12 العالمية التجريبية لجهازين فقط فى الهند، وهما Redmi K20 و K20 Pro، ومن المنتظر أن تضاف أجهزة أخري إلى هذه القائمة خلال الفترة المقبلة.

ونصح موقع gizchina التقني، بانتظار النسخة الأخيرة من الواجهة الجديدة، وعدم التحديث إلى النسخة التجريبية نظرًا لعدم استقراراها حتى الَان، بينما تقوم الشركة بجمع التعليقات من المطورين والمختبرين للنسخة التجريبية من أجل إصلاح الأخطاء المحتملة وتوفير الإصدار المستقر فى أقرب وقت ممكن.
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