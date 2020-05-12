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تكنولوجيا

شاومي تعلن رسميا عن هاتفها العملاق POCO F2 Pro .. السعر والمواصفات

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:11 م
شاومى تعلن رسميا
شاومى تعلن رسميا عن هاتفها العملاق POCO F2 Pro
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ندى على
أعلنت العلامة التجارية التابعة لـشركة شاومى الصينية، POCO، رسميا، عن مواصفات هاتفها العملاق الجديد  POCO F2 Pro الذى يتمتع بإمكانيات هائلة، وينافس هواتف OnePlus 8 Pro وسامسونج Galaxy S20 Plus . 



وبحسب موقع  Digital Trends فإن هاتف شاومى POCO F2 Pro سيغير وضع الهواتف الذكية الصادرة حديثا، حيث إن سابقه هاتف  Poco F1 والذى أطلقته الشركة في عام 2018، حقق نجاحا كبيرا لإمكاناته المتميزة، وسعره المناسب، ويتمتع هاتف POCO F2 Pro بالمواصفات الآتية : 


شاشة هاتف POCO F2 Pro 
يتمتع هاتف   POCO F2 Pro بشاشة قياس  6.67 بوصة ، من نوع AMOLED ، وبدقة  2400 x 1080 بيكسل، كما تدعم الشاشة تقنية  HDR10+  ، وتتكون الشاشة من نوع زجاج Gorilla Glass 5 ، كما يحتوى على مستشعر لبصمة اليد تحت الشاشة. 


كاميرات هاتف POCO F2 Pro 

ويتميز هاتف POCO F2 Pro بأربع كاميرات خلفية، الأساسية ستكون بدقة 48 ميجا بيكسل من سونى  IMX686  ، وبفتحة عدسة f/1.89 ، و كاميرا بزاوية واسعة بدقة 13 ميجا بيكسل مع عدسة ب 123 درجة، وكاميرا بعدسة مكبرة بدقة 5 ميجا بيكسل،بفتحة عدسة  f/2.2  ، بالإضافة إلى عدسة رابعة تحتوى على مستشعر لعمق التصوير بدقة  2 ميجا بيكسل.


أما الكاميرا الأمامية فهى كاميرا منبثقة بدقة 20 ميجا بيكسل، وتدعم التصوير البطيء، وتتمتع الكاميرات الخلفية بقدرة على تسجيل الفيديو بدقة 8K بسرعة 30 إطارًا في الثانية، وبدقة 4K بسرعة 60 إطارًا في الثانية. 


معالج هاتف POCO F2 Pro 

ويأتى معالج هاتف POCO F2 Pro من نوع Qualcomm Snapdragon 865 ، بالإضافة إلى أنه سيأتى بنسختين من ذاكرة الوصول العشوائى والذاكرة الداخلية حيث ستكون الاولى ب 128/6 والثانية 256/8 .  


بطارية هاتف POCO F2 Pro 

وتأتى بطارية هاتف POCO F2 Pro بقدرة 4700  مللي أمبير، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 30 واط، بالإضافة إلى أن الهاتف سيأتى بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G، وستدعم أحدث تقنية واى فاى Wi-Fi 6. 


سعر هاتف POCO F2 Pro 

ويبلغ سعر هاتف POCO F2 Pro لنسخة 128/6 سعر 542 دولارا أمريكيا أى ما يعادل حوالى 8540 جنيها مصريا، أما نسخة 256/8  فتبلغ 650  دولارا أمريكيا أى ما يعادل حوالى 10.240  جنيها مصريا.  




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