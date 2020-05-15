AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

تعليق شراء طائرات بوينج وفرض قيود على آبل.. أول رد من الصين على حظر هواوي

الجمعة 15/مايو/2020 - 08:01 م
أول رد من الصين على
أول رد من الصين على حظر هواوي
Advertisements
ندى على
في أول رد حقيقى من الصين على إدرج شركتى هواوى و ZTE الصينيتين على القائمة السوداء للتعاون التجارى، قال مسئول حكومى صينى، اليوم، إن الصين مستعدة لوضع الشركات الأمريكية في قائمة كيانات لا يمكن الاعتماد عليها  كجزء من التدابير المضادة ضد تحرك لحرمان شركة هواوى من الحصول على المعدات التكنولوجية الأمريكية. 

وبحسب صحيفة Global Times الصينية فإن الحكومة الصينية ستتخذ عدة إجراءات لفرض قيود على عدد من الشركات الأمريكية مثل شركة آبل وشركة Cisco Systems  وشركة كوالكوم المصنعة لمعالجات الهواتف، بالإضافة إلى تعليق شراء طائرات بوينج. 


وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء الماضى، تمديد فترة الحظر لشركة هواوي الصينية لمدة عام آخر ليستمر الحظر حتى العام القادم 2021، وذلك استمرارا للقرار الذى أخذته الحكومة الأمريكية في شهر مايو العام الماضى. 

وينص القرار على حظر التعامل مع شركات هواوى و ZTE الصينية من استخدام معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية التى تقوم بتصنيعها الشركات الأمريكية، وذلك لتشكيلها خطرًا على الأمن القومي الأمريكى، لقيامها تصنيع شبكات الجيل الخامس للاتصالات 5G.  
 
وتخطط الحكومة الأمريكية مع أكبر شركات تصنيع للمعالجات، مثل إنتل Intel الأمريكية لبناء مصانع معالجات في الولايات المتحدة، لتقليل الاعتماد على الخارج. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحرب مستمرة .. حظر جديد يتهم هواوي بخطورتها على الأمن القومى الأمريكى

ساعات أبل الذكية تنجو من الحرب التجارية بين الصين وأمريكا.. تعرف على القرار

هواوي تحذر أمريكا.. الشركة يتم ذبحها والصين ستنتقم لنا

خطر على الأمن القومى.. وزارات أمريكية توصي بإنهاء عمل شركة الاتصالات الصينية في الولايات المتحدة

وزير الخارجية الأمريكى.. الدول ستعيد النظر في استخدام هواوى بسبب تكتم الصين على فيروس كورونا

رغم الحرب التجارية.. هواوى ستستمر في شراء المكونات الأمريكية لهواتفها

ترشيحاتنا

أوجه التشابه بين أحمد صلاح حسني والشهيد رامي حسنين

حرارة شديدة ورياح وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس السبت

خلال أيام العيد.. وزارة النقل تعلن مواعيد جديدة لتشغيل القطارات

مش هسيب حقي.. أحمد فلوكس يكشف واقعة اعتداء أفراد أمن عليه

من جنة الزمالك لبهدلة المحاكم.. الإفراج عن حمدي النقاز مع إيقاف التنفيذ.. القصة كاملة

بعد انتشار بيعها في المحلات.. نصائح لارتداء الكمامة القماش بأمان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إجرائها عملية تجميل بالأنف.. 10 صور لـ سوزان نجم الدين تثير الجدل

دراسة: فيروس كورونا يتنتقل إلى الكلاب عن طريق البشر المصابين به

نتيجة مذهلة.. ضعي القهوة في الشامبو وشاهدي ما يحدث لشعرك