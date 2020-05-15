تعليق شراء طائرات بوينج وفرض قيود على آبل.. أول رد من الصين على حظر هواوي

في أول رد حقيقى من الصين على إدرج شركتى هواوى و ZTE الصينيتين على القائمة السوداء للتعاون التجارى، قال مسئول حكومى صينى، اليوم، إن الصين مستعدة لوضع الشركات الأمريكية في قائمة كيانات لا يمكن الاعتماد عليها كجزء من التدابير المضادة ضد تحرك لحرمان شركة هواوى من الحصول على المعدات التكنولوجية الأمريكية.





وبحسب صحيفة Global Times الصينية فإن الحكومة الصينية ستتخذ عدة إجراءات لفرض قيود على عدد من الشركات الأمريكية مثل شركة آبل وشركة Cisco Systems وشركة كوالكوم المصنعة لمعالجات الهواتف، بالإضافة إلى تعليق شراء طائرات بوينج.









وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء الماضى، تمديد فترة الحظر لشركة هواوي الصينية لمدة عام آخر ليستمر الحظر حتى العام القادم 2021، وذلك استمرارا للقرار الذى أخذته الحكومة الأمريكية في شهر مايو العام الماضى.





وينص القرار على حظر التعامل مع شركات هواوى و ZTE الصينية من استخدام معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية التى تقوم بتصنيعها الشركات الأمريكية، وذلك لتشكيلها خطرًا على الأمن القومي الأمريكى ، لقيامها تصنيع شبكات الجيل الخامس للاتصالات 5G.

وتخطط الحكومة الأمريكية مع أكبر شركات تصنيع للمعالجات، مثل إنتل Intel الأمريكية لبناء مصانع معالجات في الولايات المتحدة، لتقليل الاعتماد على الخارج.