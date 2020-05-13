هواوي تعلن رسميا عن هاتف Huawei P30 Pro New Edition بخدمات جوجل.. سعر ومواصفات

قامت شركة هواوى الصينية، بإطلاق هاتف Huawei P30 Pro New Edition، رسميا في أوروبا، بتطبيقات ونظام تشغيل جوجل، والهاتف هو نسخة محدثة من هاتف P30 Pro الذى أطلقته الشركة في شهر مارس، العام الماضى.





وبحسب موقع Android Headlines فإن شركة هواوى أرادت أن تبقى على تقديم هواتف بخدمات وتطبيقات جوجل، بعد أن وضعتها الحكومة الأمريكية على القائمة السوداء للتعاون التجارى العام الماضى، ولم تعد تصدر هواتف بنظام تشغيل أندرويد.









وتعانى شركة هواوى، في إصدار هواتف خارج الصين، خاصة أوروبا، بسبب ادراجها أنظمة تشغيل خاصة بها في هواتفها، لذلك قررت إعادة هاتف P30 Pro بنسخة جديدة ليصبح Huawei P30 Pro New Edition مع بعض التعديلات.





ويأتى هاتف Huawei P30 Pro New Editionبنظام تشغيل Android 10 وواجهة مستخدم EMUI 10.1 ، كما يأتى باختيارات ألوان جديدة، وهى الرمادى، والأسود، والأخضر، والأزرق، والبنفسج.





شاشة هاتف Huawei P30 Pro New Edition





يتمتع هاتف Huawei P30 Pro New Edition بشاشة قياس 6.47 بوصة ، من نوع AMOLED، وبجودة HD+ وبدقة 2340 x 1080 بيكسل، كما تدعم الشاشة تقنية HDR .









كاميرات هاتف Huawei P30 Pro New Edition





ويتميز هاتف Huawei P30 Pro New Edition ب3 كاميرات خلفية، الأساسية بدقة 40 ميجا بيكسل ، وبفتحة عدسة f/1.6 ، و كاميرا بزاوية واسعة بدقة 20 ميجا بيكسل ، وكاميرا بعدسة telephoto بدقة 8 ميجا بيكسل، بالإضافة إلى كاميرا سيلفى بدقة 32 ميجا بيكسل، وبفتحة عدسة f/2.0 .





معالج هاتف Huawei P30 Pro New Edition





ويأتى معالج هاتف Huawei P30 Pro New Edition من نوع Kirin 980 SoC مع a 10-core Mali-G76 GPU، بالإضافة إلى أنه سيأتى بنسخة جديدة من ذاكرة الوصول العشوائى والذاكرة الداخلية حيث ستكون ب 256/8 .





بطارية هاتف Huawei P30 Pro New Edition





وتأتى بطارية هاتف Huawei P30 Pro New Edition بقدرة 4200 مللي أمبير، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 40 واط، وتدعم تقنية الشحن السريع، وسيأتى الهاتف مع منفذ Type-C port للشحن، يذكر أن الهاتف لن يدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G، وسيدعم Wi-Fi Bluetooth 5 .

سعر هاتف Huawei P30 Pro New Edition





ويبلغ سعر هاتف Huawei P30 Pro New Edition سعر 749 يورو أى 810 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى جنيه مصرى 12.760 ألف جنيه مصرى.



