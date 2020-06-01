لتذكرتك بمواعيدك ومساعدتك على إنجاز العمل.. أفضل تطبيق لتنظيم الوقت.. تعرف عليه.. فيديو

تعتبر عملية تنظيم الوقت في ظل هذه الظروف أمر صعب للغاية، ويحتاج العديد منا إلى وقفة كبيرة لإدارة أوقاته بسبب اختلاط العديد من الأنشطة مع بعضها البعض في الوقت الحالى.





وسبب فيروس كورونا العديد من المشكلات للطلاب والموظفين حيث قضاء الكثر من وقت في المنزل ساعد على الكسل بشكل كبير، مما أدى إلى مشكلة كبيرة في عدم تنظيم الوقت.









وهناك بعض التطبيقات التي تقوم بتنظيم الوقت وتساعد المستخدمين على تقديم كفاءة أعلى في الحياة وتنظيم الهوايات والأنشطة وغيرها ومنها تطبيق Toggl ، وبحسب موقع Digital Trends فإن تطبيق Toggl يتميز بالعديد من المزايا منها :





يتميز تطبيق Toggl حيث يمكنك استخدامه لتتبع الوقت المستغرق في المهام ، بالإضافة إلى إضافة الخطط والجداول عليه يدويًا، كما يقوم بتذكير المستخمين عن طريق ارسال اشعارات لهم لتنبيههم.





ويعمل تطبيق Toggl على هواتف آيفون وأندريد، ويقوم بالارتباط مع التطبيقات الأخرى لارسال الاشعارات من خلالها، كما يمكنك مزامنة التطبيق عبر الأجهزة المختلفة.





ويعتبر Toggl قابل للتخصيص إلى حد كبير ويعمل على تقليل الوقت المستغرق في إنجاز المهام المعقدة التي تقوم بها كل يوم، ويمكنك من إنشاء اختصارات فريدة للشاشة الرئيسية على هاتفك تؤدي مجموعات من المهام بضغطة واحدة.



