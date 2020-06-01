AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

لتذكرتك بمواعيدك ومساعدتك على إنجاز العمل.. أفضل تطبيق لتنظيم الوقت.. تعرف عليه.. فيديو

الإثنين 01/يونيو/2020 - 04:20 ص
أفضل تطبيق لتنظيم
أفضل تطبيق لتنظيم الوقت
Advertisements
ندى على
تعتبر عملية تنظيم الوقت في ظل هذه الظروف أمر صعب للغاية، ويحتاج العديد منا إلى وقفة كبيرة لإدارة أوقاته بسبب اختلاط العديد من الأنشطة مع بعضها البعض في الوقت الحالى. 

وسبب فيروس كورونا العديد من المشكلات للطلاب والموظفين حيث قضاء الكثر من وقت في المنزل ساعد على الكسل بشكل كبير، مما أدى إلى مشكلة كبيرة في عدم تنظيم الوقت. 


وهناك بعض التطبيقات التي تقوم بتنظيم الوقت وتساعد المستخدمين على تقديم كفاءة أعلى في الحياة وتنظيم الهوايات والأنشطة وغيرها ومنها تطبيق Toggl ، وبحسب موقع Digital Trends فإن تطبيق Toggl يتميز بالعديد من المزايا منها : 

يتميز تطبيق Toggl حيث يمكنك استخدامه لتتبع الوقت المستغرق في المهام ، بالإضافة إلى إضافة الخطط والجداول عليه يدويًا، كما يقوم بتذكير المستخمين عن طريق ارسال اشعارات لهم لتنبيههم. 

ويعمل تطبيق Toggl على هواتف آيفون وأندريد، ويقوم بالارتباط مع التطبيقات الأخرى لارسال الاشعارات من خلالها، كما يمكنك مزامنة التطبيق عبر الأجهزة المختلفة. 

ويعتبر Toggl قابل للتخصيص إلى حد كبير ويعمل على تقليل الوقت المستغرق في إنجاز المهام المعقدة التي تقوم بها كل يوم، ويمكنك من إنشاء اختصارات فريدة للشاشة الرئيسية على هاتفك تؤدي مجموعات من المهام بضغطة واحدة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة ذكية لعرض إشعارات الهاتف على الكمبيوتر واللاب توب

تعرف على أفضل تطبيق لتنظيم أوقات العمل والأنشطة خلال رمضان

أفضل 3 تطبيقات لهواتف آيفون يجب أن تحصل عليها

نوستالجيا الطفولة.. أفضل 3 ألعاب أنيمي يمكنك تحميلها في الحظر

أفضل تطبيق لفقدان الوزن بطريقة صحية خلال الحظر.. تعرف عليه

للعمل من المنزل.. أفضل تطبيقات مجانية لا يمكن الاستغناء عنها

ترشيحاتنا

ألف سلامة عليك يا صاحبي.. هاني رمزى يدعو لـ محمد هنيدي

بنطلون مقطع وهاف ستومك.. زينة تثير الجدل بإطلالة جريئة

أزمة نادى القرن الحقيقي تشتعل.. مرتضى منصور: حصلت على مستندات تؤكد أحقية الفارس الأبيض باللقب.. فيديو

وزير التعليم يكشف عن مصير المدارس الحكومية في ظل أزمة فيروس كورونا.. فيديو

بعد تألقها فى حفل زفاف شقيقته.. 10 صور لـ زوجة محمد رمضان

خاف على نفسك وأختك.. أحمد موسى: اللي عملته يا محمد رمضان مكنش ينفع

AdvertisementS

بعد نجاح الاختيار.. حقيقة إصابة أمير كرارة بفيروس كورونا

دولة القانون .. القبض على زوج شقيقة محمد رمضان بعد ساعات من زفافه

مجلس الوزراء: إعلان مواعيد فتح المساجد خلال الأسبوع الحالي واقتربنا من إعادة نشاط المطاعم والسينما والمسارح بضوابط ..فيديو

تقسيم الطلاب وتقليل عدد أيام الدراسة في المدرسة .. وزير التعليم : 5 سيناريوهات تحت الدراسة لإدارة العام الدراسي الجديد في ظل أزمة كورونا

الصحة توضح شروط ارتداء الكمامة القماشية.. فيديو

محمد رمضان يحتفل بزفاف شقيقته والجمهور يهاجمه .. صور

أول ظهور لـ شقيقة محمد رمضان وزوجها بعد الإفراج عنه

بعد القبض عليه أثناء الزفاف.. صرف زوج شقيقة محمد رمضان من قسم الشرطة بعد دفع الغرامة

بعد تألقها فى حفل زفاف شقيقته.. 10 صور لـ زوجة محمد رمضان

ألف سلامة عليك يا صاحبي.. هاني رمزى يدعو لـ محمد هنيدي

خوفا من المتظاهرين.. نقل ترامب إلى حجرة تحت الأرض في البيت الأبيض

الصحة: أكثر من مليون مستخدم على تطبيق «صحة مصر» منذ إطلاقه في أبريل الماضي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انفصالهما للمرة الثانية.. 10 صور لـ خطيبة تامر عاشور لقبها البعض بأجمل نساء الكون

مواليد 1 يونيو.. تعرف على شخصيتك من علم الأرقام

أطلت متخفية.. شاهد| أحدث ظهور لـ منى زكى على العجلة