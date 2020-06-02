إقبال كبير من المتظاهرين الأمريكيين على تطبيق parachute لاستخدامه في البث المباشر دون تشويش.. فيديو

شهد تطبيق parachute زيادة هائلة في عدد المستخدمين له والذين يقومون بتحميله من على متجر تطبيقات آبل App Store ، والذى يقوم بمنع أى شخص يحاول التشويش على تصوير الفيديوهات المباشرة، أثناء الاحتجاجات التى تشهدها الولايات المتحدة.





وبحسب موقع TechCrunch فإن تطبيق parachute يستمر في تصوير الفيديوهات المباشرة live videos إذا قام أى شخص بمحاول إيقاف تصوير الفيديو عنوة أو محاولة قفل شاشة الهاتف، بعد إجراء تحديث عليه مما دفع المتظاهرين إلى استخدامه بشكل كبير والقيام ببث الفيديوهات المباشرة.

ويحتوي التطبيق على خيار يسمح للمستخدمين بالتسجيل بسرية عبر حجب الشاشة بحيث لا يظهر أنه يتم تسجيل فيديو مباشر، بالإضافة إلى ذلك ، يتم مسح الفيديو من الهاتف وتحميله إلى تطبيق Parachute ويتم محو دليل الفيديو من الهاتف، إضافةً إلى الرابط المُرسَل إلى جهات اتصال الطوارئ ، ويمكن للمستخدمين أيضًا تنزيل الفيديو لاحقًا من الرابط الذي يتم إرساله عن طريق البريد إلكتروني إليه مباشرةً.





ويقوم عدد كبير من المتظاهرين في الولايات المتحدة بسبب مقتل الأمريكى، جورج فلويد،، على يد رجل شرطة أبيض، باستخدامه في التصوير الحى والمباشر في المظاهرات، كما تم استخدامه أيضا من قبل متظاهرى هونج كونج الأخيرة.





وتم إطلاق تطبيق parachute لأول مرة في عام 2015 حيث كان يهدف إلى تنبيه جهات اتصال المستخدمين في حالات الطوارئ عندما يكونوا في وضع صعب من خلال الاتصال وإرسال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني في نفس الوقت وإرسال الفيديو والصوت والموقع الذى يتم الإرسال منه.



