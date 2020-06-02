AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

إقبال كبير من المتظاهرين الأمريكيين على تطبيق parachute لاستخدامه في البث المباشر دون تشويش.. فيديو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 11:27 م
قبال كبير من المتظاهرين
قبال كبير من المتظاهرين الأمريكيتين على تطبيق parachute
Advertisements
ندى على
شهد تطبيق parachute زيادة هائلة في عدد المستخدمين له والذين يقومون بتحميله من على متجر تطبيقات آبل App Store ، والذى يقوم بمنع أى شخص يحاول التشويش على تصوير الفيديوهات المباشرة، أثناء الاحتجاجات التى تشهدها الولايات المتحدة. 

وبحسب موقع TechCrunch فإن تطبيق parachute يستمر في تصوير الفيديوهات المباشرة  live videos إذا قام أى شخص بمحاول إيقاف تصوير الفيديو عنوة أو محاولة قفل شاشة الهاتف، بعد إجراء تحديث عليه مما دفع المتظاهرين إلى استخدامه بشكل كبير والقيام ببث الفيديوهات المباشرة. 
ويحتوي التطبيق  على خيار يسمح للمستخدمين بالتسجيل بسرية عبر حجب الشاشة بحيث لا يظهر أنه يتم تسجيل فيديو مباشر، بالإضافة إلى ذلك ، يتم مسح الفيديو من الهاتف وتحميله إلى تطبيق Parachute ويتم محو دليل الفيديو من الهاتف، إضافةً إلى الرابط المُرسَل إلى جهات اتصال الطوارئ ، ويمكن للمستخدمين أيضًا تنزيل الفيديو لاحقًا من الرابط الذي يتم إرساله عن طريق  البريد إلكتروني إليه مباشرةً. 

ويقوم عدد كبير من المتظاهرين في الولايات المتحدة بسبب مقتل الأمريكى، جورج فلويد،، على يد رجل شرطة أبيض، باستخدامه في التصوير الحى والمباشر في المظاهرات، كما تم استخدامه أيضا من قبل متظاهرى هونج كونج الأخيرة. 

وتم إطلاق تطبيق  parachute لأول مرة في عام 2015 حيث كان يهدف إلى تنبيه جهات اتصال المستخدمين  في حالات الطوارئ عندما يكونوا في وضع صعب  من خلال الاتصال وإرسال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني في نفس الوقت وإرسال الفيديو والصوت والموقع الذى يتم الإرسال منه. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جوجل تتيح تطبيق مهم على كل الهواتف مجانا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. أفضل تطبيق لتنظيم أوقات العمل خلال رمضان.. هواتف iPhone 12 تحتوى على ماسح للبصمة تحت الشاشة

ميزة جديدة في Instagram لجمع التبرعات للمؤسسات الخيرية.. تعرف عليها

Google Messages يتخطى مليار تحميل على Play Store

لحماية خصوصية المستخدمين.. جوجل تجري تغيير على Google Duo لمكالمات الفيديو

Google Meet لمكالمات الفيديو يتخطى 50 مليون مستخدم في أيام بعد توفيره مجانا

ترشيحاتنا

تحرش رياضي.. مرتضى منصور يرد على بيان الأهلي عبر قناة الزمالك

الزمالك على بعد خطوة من التعاقد مع مهاجم سبورتنج لشبونة السابق.. فيديو

طالبت بوقف التصدير .. الفلاحين : أزمة قادمة في الليمون بالأسواق لارتفاع الأسعار

وحشية الشرطة.. إصابة خطيرة لمتظاهرة أمريكية بعد ضربها بالرصاص المطاطي في وجهها .. صور

مشاهد كارثية على شواطئ بريطانيا ومطالبات بمنع السفر الداخلي.. فيديو

نشأت الديهي: تهيئة الرأي العام الإثيوبي لقبول التوقيع على اتفاق بشأن سد النهضة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل الوصفات الطبيعية للتخلص من حب الشباب فى أقل وقت

لكزس تعلن موعد الكشف عن IS الفاخرة.. صور

لـ الشعر والبشرة.. فوائد لن تتوقعها عند استخدام زيت الجوجوبا