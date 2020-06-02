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تكنولوجيا

السر في الرسالة.. لماذا لم يستطع المحتجون الأمريكيون سرقة هواتف آيفون؟.. فيديو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 05:19 م
لماذا لم يستطع المحتجون
لماذا لم يستطع المحتجون الأمريكيون سرقة هواتف آيفون
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ندى على
أصيب المحتجون الأمريكيون بحسرة شديدة  وخيبة أمل، في اليومين الماضيين، في موجة الاحتجاجات العنيفة التى تشهدها الولايات المتحدة، حيث انتهز البعض منهم فرصة وجود اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين، فقاموا بتكسير عدد من المحال والشركات والمتاجر، ومنها متاجر آبل ليقوموا بسرقة هواتف آيفون. 

وبالفعل اقتحم عدد كبير منهم المتاجر وقاموا بسرقة الأجهزة الموجودة والتى تشمل أجهزة كمبيوتر ولابتوب Mac ، وأجهزة آيباد، و Apple Watches ساعات آبل، وهواتف آيفون


وبعد فترة حاول السارقون فتح هواتف آيفون ليفاجأوا برسالة مكتوب عليها من فضلك قم بإرجاع الهاتف إلى المتجر مرة أخرى وتسليمها للإدارة لأنه تم تحديد أماكنهم وسيتم تبليغ الشرطة. 


وبحسب موقع funzen عند سرقة أى جهاز من متجر لشركة آبل تقوم أجهزة الاستشعار القريبة تلقائيًا بغلق كل الأجهزة حتى لا يستطيع السارقون فتحها وبالتالى عدم الاستفادة منها، وهو ما فعله المحتجون الذين قاموا بسرقة أجهزة آبل وقاموا بإعادتها مرة أخرى. 

وتتيح آبل للمشترين والمتفرجين لمس الأجهزة وحملها داخل متاجرها ولكن إذا تمت مغادرة المكان بسبب السرقة فعن طريق استخدام شبكة Wi-Fi  واى فاى فإنه يمكن معرفة ما إذا كانت الأجهزة تتحرك بعيدًا عنها أو إذا غادرت منطقة الأمان أو المنطقة المسموح بالتجول في نطاقها. 

وتعرض آبل إعلانات مختلفة على شاشة الجهاز عندما تقترب من حدود منطقة الأمان، وإذا تم مغادرة المتجر تمامًا لأكثر من بضع دقائق ، فسيتوقف الجهاز عن الاستجابة الشاشة ، الأزرار ، وما إلى ذلك، ويعرض تحذيرًا أنه تم إخراج جهاز أو آيفون من المتجر، وترسل رسالة بمساعدتك على إعادته أو تقوم  حظر هذا الجهاز نهائيًا لأنه خرج  بدون إذن من المتجر.  

وتعتبر عملية التشفير التى تقوم بها آبل بمثابة  براءة اختراع لها تتميز بها عن أى شركة أخرى في حماية منتجاتها. 

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