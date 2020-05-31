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تكنولوجيا

بشكل عاجل .. آبل تطلب من شركة LG Display لوحات LCD لزيادة الطلب على آيباد

الأحد 31/مايو/2020 - 05:02 ص
آبل تطلب من شركة
آبل تطلب من شركة LG Display لوحات LCD لزيادة الطلب على آيباد
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ندى على
طلبت  شركة آبل من شركة LG Display تزويدها لوحات LCD بشكل عاجل، بسبب العجز الكبير الذى تشهده الشركة في اللوحات، بعد زيادة الطلب على أجهزة الآيباد واللابتوب والكمبيوتر المحمولة، وعدم استطاعتها على احتواء كل الطلبات في ظل تفشي فيروس كورونا


وبحسب موقع MacRumors فإن شركة LG Display ستقوم بمد آبل بتلك اللوحات فى بداية شهر يونيو المقبل عند البدء في تشغيل خطوط الإنتاج بأقصى قوتها.  




ويعد طلب شركة آبل هو طلب غير اعتيادي نظرًا لأن الموردين يتم عادةً إبلاغهم مسبقًا قبل الطلب  بثلاثة أشهر على الأقل حتى يتمكنوا من تلبية المواد الخام وصناعة المنتجات.


ومن المتوقع أن توفر شركة  Samsung Display ما يقرب من 80 % من شاشات OLED التى ستستخدم في هواتف  iPhone 12 القادمة، حيث سيتم تقسيم الطلبات المتبقية على شركتى LG وكذلك  BOE  الصينية، في مدها باللوحات اللازمة للمنتجات الأخرى. 


وقامت شركة آبل بتخفيض الطلب على الربع الثاني من العام الحالى تحسبًا لانكماش السوق مرة أخرى إلى حد كبير بسبب فيروس كورونا، حيث شهد الطلب انخفاضا ملحوظا ثم عاد مرة أخرى بشكل أكبر. 


وبسبب القيود المفروضة حاليا على العمل منذ بدء تفشى الوباء فإن شركة آبل، فإن شركة آبل لا تستطيع تلبية حاجة الطلبات المتزايدة حيث قامت بإغلاق مصانعها الرئيسية في الصين أكثر من مرة، كما شهدت عجز كبير من مورديها لإمدادها بالمتطلبات اللازمة. 


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