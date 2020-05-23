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تكنولوجيا

آبل تحقق أعلى إيراداتها في الصين بهذا الهاتف.. تفاصيل

السبت 23/مايو/2020 - 01:01 م
iPhone SE 2020
iPhone SE 2020
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شيماء عبد المنعم
أفاد أحدث تقرير لأبحاث السوق، بأن آبل تواصل تعافيها في الصين، في ظل انتشار فيروش كورونا المستجد، وقد تمكنت عملاق التكنولوجيا الأمريكية من بيع حوالي 3.9 مليون وحدة في شهر أبريل الماضي، يحصل هاتف iPhone SE الجديد على نسبة 24% من تلك المبيعات.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، ارتفعت مبيعات شركة آبل في شهر أبريل المنصرم بنسبة 160%، مقارنة بشهر مارس من هذا العام ولكنها لا تزال أقل بنسبة 60 في المائة مقارنة مع نفس الفترة العام الماضي.


ولا تعد هذه الزيادة التتالية في المبيعات مفاجئة، وذلك لأن الصين خففت من إجراءات الحظر المفروضة داخل حدود الدولة، ولأن السوق ككل يظهر علامات على التعافي، حيث يبلغ إجمالي المبيعات للهواتف الذكية بنسبة 94% مقارنة بشهر مارس الماضي، وبلغت المبيعات الإجمالية 40.8 مليون وحدة.

وتستفيد بعض متاجر التجزئة من الإغلاق المفروض بسبب فيروس كورونا، حيث باعت شركة Tmall الصينية هواتف آيفون iPhone أكثر بنحو 40% في شهر أبريل الماضي، مقارنة مع شهر أبريل 2019، وبزيادة 33% مقارنة مع شهر مارس الماضي.

وإلى جانب هواتف آيفون، تستمر خدمات آبل في النمو أيضًا، حيث أنفق مالكو أجهزة آيفون 1.53 مليار دولار أمريكي على Apple Music و Apple iCloud في شهر أبريل الماضي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 7% مقارنة مع شهر مارس.

ووفقا للمحللين في CINNO، فقد تم إطلاق iPhone SE 2020 في منتصف شهر أبريل، ولكنه تمكن من تحقيق 24% من إجمالي مبيعات هواتف الشركة الذكية في ذلك الشهر.
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