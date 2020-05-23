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أخبار العالم

عودة الموظفين للعمل في السعودية بهذه الوزارة وفق شروط

السبت 23/مايو/2020 - 12:04 م
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
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ميـــس رضــا

بعد أن حققت المملكة العربية السعودية أرقامًا مبشرة دعت إلى التفاؤل  وقلبت بها المعادلة لصالح الجهود الجبارة التي تقوم بها المملكة في مواجهة وباء كورونا المستجد، وجه وزير البيئة والمياه والزراعة  السعودي المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وفقًا للقرار السامي رقم 52623 بمنح صلاحية استثناء الموظفين، الذين تتطلب المصلحة حضورهم لمقرات العمل؛ بعودة بعض الموظفين في الوزارة، على أن يكون ذلك في أضيق الحدود.


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وأصدر الوزير تعميمًا بمقتضى هذا إلى مديري عموم فروع الوزارة بجميع مناطق المملكة، بمباشرة رؤساء القطاعات ومديري العموم ومديري الإدارات في الوزارة، ومن في حكمهم في الجهات المرتبطة بها، للحضور لمقرات العمل اعتبارًا من يوم الأحد 8 شوال 1441 هـ.

 

وطالب التعميم كل جهة بالالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا.

 

 

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 2562 حالة تعافٍ جديدة من كورونا في السعودية، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 36040.

 

 

 كما تم تسجيل 2642 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع إجمالي الإصابات 67719.

 

كما أعلنت الوزارة عن 13 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 364. فيما تعافى 2963 وإجمالي المتعافين يتجاوز 39 ألفًا.

 

وكانت الوزارة، قد أعلنت أمس الخميس، عن تسجيل 2532 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

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