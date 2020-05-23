أخبار السعودية اليوم: صلاة العيد داخل الحرمين الشريفين بأمر ملكي.. ممرات تجارية بين موانئ المملكة ومطاراتها لنقل البضائع دوليًا.. ووصول 350 مصريا من الرياض لمطار مرسى علم

وصول 350 مصريا من السعودية لمطار مرسى علم

السعودية تقيم صلاة العيد داخل الحرمين الشريفين بأمر ملكي

السعودية تطلق ممرات تجارية بين موانئ المملكة ومطاراتها لنقل البضائع دوليا





استقبل مطار مرسى علم الدولى، أمس الجمعة، رحلتى طيران لمرسى علم قادمتين من مدينة جدة السعودية، الأولى تقل ١٨٧ مصريا والثانية تقل ١٦٣ آخرين ضمن الرحلات الاستثنائية التى أطلقتها الشركة الوطنية مصر للطيران وشركة إير كايرو، لعودة العالقين بالخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.





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من جانبه، قال مصدر بمطار مرسى علم الدولى، إنه فور وصول الرحلة القادمة من جده وجه رجال الخدمات الأرضية بمطار مرسى علم معدات الخدمات للطائرة، وقام رجال الطب الوقائى بعد ذلك بالبدء فى عملية التعقيم المتبعة للركاب.





وقال الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إن فرق التعقيم من الحجر الصحى والطب الوقائى قامت بتعقيم الركاب وكذلك حقائب العائدين من الخارج على متن الرحلة القادمة من واشنطن لمرسى علم.





وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه عقب عملية التعقيم، تم اتخاذ الإجراءات المتبعة من قبل رجال الحجر الصحي، وهى قياس درجة الحرارة ثم أخذ عينة دم واختبار الأجسام المضادة ثم نقلهم فى أتوبيسات مكيفة سياحية للفنادق المختلفة المخصصة للحجر الصحى لمدة 14 يومًا.





كانت منال صالح، مدير مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر، أعلنت أن هناك لجانا تابعة لوزارة السياحة، تستقبل العائدين من الخارج وتسهل لهم إجراءات الوصول حتى الوصول للفندق المخصص للإقامة لمدة 14 يوما فترة الحجر الصحى لهم.





وقالت مدير مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر، إن أعضاء تلك اللجان يقومون بإعطاء العائدين من الخارج ارقام هواتف للاتصال بها فى حالة وجود أى مشكلات تواجههم داخل الفندق، مؤكدا أنه يتم كذلك تعليق لافتات داخل الفنادق موضح عليها أرقام هواتف لجان وزارة السياحة، وأن هناك تنسيقا كبيرا يتم مع إدارة الفنادق المختلفة لحل أى مشكلات تواجه العائدين من الخارج.





وزفت وسائل الإعلام السعودية بشرى سارة حول قرار المملكة العربية السعودية بإقامة صلاة العيد داخل الحرمين الشريفين بأمر من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.





وأكد الشيخ عبد الرحمن السديس، الرئيس العام لشئون الحرمين الشريفين "المسجد الحرام والمسجد النبوي"، موافقة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على إقامة صلاة عيد الفطر المبارك داخل الحرمين الشريفين، دون حضور مصلين.





وقال السديس إن قرار الملك سلمان يدل على الحرص إحياء هذه الشعيرة العظيمة داخل نفوس المسلمين في ظل هذه تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد او كوفيد19 بالعالم أجمع.





وأصدر الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة، تعميمًا لجميع مؤذني المساجد والجوامع داخل السعودية برفع تكبيرات عيد الفطر المبارك بعد صلاة الفجر وحتى وقت دخول صلاة العيد عبر مكبرات الصوت الخارجية.





وأعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية بدء تطبيق ممرات العبور التجارية التي تربط بين موانئ ومطارات السعودية لنقل البضائع وإعادة تصديرها دوليًا، ضمن حزمة من المبادرات لجعل المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا ومحور ربط بين القارات الثلاث آسيا وأوروبا وأفريقيا، تماشيًا مع ركائز برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" ضمن رؤية السعودية 2030.





وبحسب تقرير صادر عبر وكالة الأنباء السعودية "واس"، نجحت منطقة الإيداع وإعادة التصدير بميناء جدة الإسلامي التابعة للشريك الإستراتيجي ومشغل المنطقة شركة LogiPoint التي تُعد الأولى والأكبر من نوعها في المملكة، بمساحة تبلغ مليون متر مربع في استقبال شحنة بضائع بحرية ومن ثم إعادة شحنها عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي إلى وجهتها النهائية بدولة هولندا.





في حين نجح ميناء الملك عبد العزيز، بأول عملية نقل وتخليص للحاويات من ميناء الملك عبد العزيز إلى مطار الملك فهد الدولي بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، وذلك عن طريق استغلال الممرات الافتراضية بين مناطق الإيداع.





وتُعد مناطق الإيداع وإعادة التصدير بميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبد العزيز بالدمام نموذجًا لمناطق الخدمات اللوجستية المتكاملة ذات المستوى العالمي التي طورت لتناسب نشاط العملاء المحليين والدوليين، بالإضافة إلى الإسهام في تسهيل التجارة العالمية والعمل كرابط من خلال دمج الشحن البحري والجوي للاستفادة من المزايا التنافسية لموقع المملكة الإستراتيجي.





وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل تكاليف الشحن وسرعة الإنجاز وتعزيز التنافسية في المملكة من خلال هذا الربط الذي يجعل من مدينتي جدة والدمام محورًا لوجستيًا لإعادة شحن البضائع لجميع أنحاء العالم في المستقبل القريب وفي أسرع وقت.





يذكر أن الهيئة العامة للموانئ تعمل بالتعاون مع شركائها في الجهات الحكومية ذات العلاقة ممثلةً في الهيئة العامة للجمارك والهيئة العامة للطيران المدني على تحفيز صناعة الخدمات اللوجستية وتذليل جميع العقبات والتحديات، بما يُسهم في خلق فرص استثمارية جديدة لتمكين القطاع الخاص للاستثمار وقيادة نمو قطاع الخدمات اللوجستية.