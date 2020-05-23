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أخبار العالم

بأمر ملكي.. السعودية تقيم صلاة العيد داخل الحرمين الشريفين

السبت 23/مايو/2020 - 09:49 ص
سمر صالح
زفت وسائل الإعلام السعودية اليوم السبت بشرى سارة حول قرار المملكة العربية السعودية بإقامة صلاة العيد داخل الحرمين الشريفين بأمر من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأكد الشيخ "عبدالرحمن السديس" الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين "المسجد الحرام والمسجد النبوي" موافقة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على إقامة صلاة عيد الفطر المبارك داخل الحرمين الشريفين، دون حضور مصلين.

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وقال السديس إن قرار الملك سلمان يدل على الحرص إحياء هذه الشعيرة العظيمة داخل نفوس المسلمين في ظل هذه تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد او كوفيد19 بالعالم أجمع.

وأصدر الدكتور "عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ" وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة تعميمًا لكافة مؤذني المساجد والجوامع داخل السعودية برفع تكبيرات عيد الفطر المبارك بعد صلاة الفجر وحتى وقت دخول صلاة العيد عبر مكبرات الصوت الخارجية.

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