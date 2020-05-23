أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 23-5-2020

ننشر أسعار الذهب السعودى خلال تعاملات اليوم، السبت 23-5-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 21" في المملكة العربية السعودية نحو 183.31 ريال سعودي.

ويتأثر سعر الذهب في السعودية وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر الأوقية عالميًا سواء بالصعود أو الهبوط.

وخلال السطور التالية، نستعرض أسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الريال.

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أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 (209.50 ريال سعودي) أي ما يعادل (55.75 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 (192.04 ريال سعودي) أي ما يعادل (51.10 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 (183.31 ريال سعودي) أي ما يعادل (48.78 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 (157.12 ريال سعودي) أي ما يعادل (41.81 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 (122.21 ريال سعودي) أي ما يعادل (32.52 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 (104.75 ريال سعودي) أي ما يعادل (27.87 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية (6,515 ريالا سعوديا) أي ما يعادل (1,734 دولارا أمريكيا)

أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه (1,467ريالا سعوديا) أي ما يعادل (390.23 دولارا أمريكيا)

أسعار الذهب في السعودية لـ الكيلو (209,496 ريالا سعوديا) أي ما يعادل (55,746 دولارا أمريكيا)