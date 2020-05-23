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اقتصاد

أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 23-5-2020

السبت 23/مايو/2020 - 08:26 ص
الذهب في السعودية
الذهب في السعودية
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أحمد علام

ننشر أسعار الذهب السعودى خلال تعاملات اليوم، السبت 23-5-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 21" في المملكة العربية السعودية نحو 183.31 ريال سعودي.

 

ويتأثر سعر الذهب في السعودية وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر الأوقية عالميًا سواء بالصعود أو الهبوط.

 

وخلال السطور التالية، نستعرض  أسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الريال.

 

 اقرأ أيضًاعيار 21 يسجل 761 جنيها .. أسعار الذهب اليوم السبت 23-5-2020

 

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 (209.50  ريال سعودي) أي ما يعادل (55.75 دولار أمريكي)

  

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 (192.04 ريال سعودي) أي ما يعادل (51.10 دولار أمريكي)

  

 أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 (183.31 ريال سعودي) أي ما يعادل (48.78 دولار أمريكي)

  

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 (157.12 ريال سعودي) أي ما يعادل (41.81 دولار أمريكي)

  

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 (122.21 ريال سعودي) أي ما يعادل (32.52 دولار أمريكي)

  

 أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 (104.75 ريال سعودي) أي ما يعادل (27.87 دولار أمريكي)

  

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية (6,515 ريالا سعوديا) أي ما يعادل (1,734 دولارا أمريكيا)

  

أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه (1,467ريالا سعوديا) أي ما يعادل (390.23 دولارا أمريكيا)

  

 

 أسعار الذهب في السعودية لـ الكيلو (209,496  ريالا سعوديا) أي ما يعادل (55,746  دولارا أمريكيا)

 

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