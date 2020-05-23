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اقتصاد

عيار 21 يسجل 761 جنيها .. أسعار الذهب اليوم السبت 23-5-2020

السبت 23/مايو/2020 - 08:02 ص
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم السبت
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آمنة عبدالعظيم
ننشر أسعار الذهب خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 23-5-2020،بدون مصنعية وفقا لموقع gold price today.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 يتراوح بين 870 جنيها .

 وسجل سعر جرام الذهب عيار 21  الأكثر شيوعا نحو 761 جنيها.

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 وصل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 652 جنيها.


 وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 507 جنيهات.

 ويبلغ سعر الجنيه الذهب 6,088 جنيه، ويزن 8 جرامات.

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 وسجل السعر الذهب للذهب نحو 27.048 ألف جنيه للأوقية.


  وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
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