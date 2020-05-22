سعر الذهب خلال ختام تعاملات اليوم الجمعة

ننشر أسعار الذهب في مصر خلال ختام تعاملات اليوم الجمعة 22-5-2020، و التى شهدت تذبذبا خلال تعاملات الأسبوع الماضي.
وصل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا فى مصر 761 جنيهًا.
جاء متوسط سعر باقى الأنواع في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث لموقع gold price today فيما يلى:
سعر جرام الذهب عيار 24 يتراوح بين 867 و870 جنيها
ويتراوح سعر جرام الذهب عيار 22 بين 795 و797 جنيها
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وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 من 759 إلى 761 جنيها
ويتراوح سعر جرام الذهب عيار 18 من 651 إلى 652 جنيها، وذلك بخلاف المصنعية
ويتراوح سعر جرام الذهب عيار 14 من 506 إلى 507 جنيهات
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ويبلغ سعر الجنيه الذهب 6,072 جنيه، ويزن 8 جرامات
وسجل السعر الذهب نحو 26.977 دولار للأوقية
أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، تختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
جاء متوسط سعر باقى الأنواع في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث لموقع gold price today فيما يلى:
سعر جرام الذهب عيار 24 يتراوح بين 867 و870 جنيها
ويتراوح سعر جرام الذهب عيار 22 بين 795 و797 جنيها
اقرا ايضا ...صدمة.. البنك الدولي يتوقع أن يتسبب كورونا في الفقر الشديد لـ60 مليون شخص
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 من 759 إلى 761 جنيها
ويتراوح سعر جرام الذهب عيار 18 من 651 إلى 652 جنيها، وذلك بخلاف المصنعية
ويتراوح سعر جرام الذهب عيار 14 من 506 إلى 507 جنيهات
اقرا ايضا ...سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 22-5-2020
ويبلغ سعر الجنيه الذهب 6,072 جنيه، ويزن 8 جرامات
وسجل السعر الذهب نحو 26.977 دولار للأوقية
أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، تختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.