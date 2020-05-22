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اقتصاد

سعر الذهب اليوم الجمعة 22-5-2020

الجمعة 22/مايو/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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محمد صبيح

انخفضت أسعار الذهب في مصر خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة 22-5-2020، تراجعًا بنحو 5 جنيهات  بعد حالة من التذبذب خلال تعاملات الأسبوع الماضي حيث وصل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا لـ 761 جنيهًا بعد أن سجل 766 جنيهًا.

 

جاء متوسط سعر باقى الأنواع في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث لموقع gold price today فيما يلى:


 سعر الذهب في مصر 


سعر جرام الذهب عيار 24 يتراوح بين 867 و870 جنيها

 

ويتراوح سعر جرام الذهب عيار 22  بين 795 و797 جنيها


وسجل سعر جرام الذهب عيار 21  من 759 إلى 761 جنيها

 

ويتراوح سعر جرام الذهب عيار 18 من 651 إلى 652 جنيها، وذلك بخلاف المصنعية

 

ويتراوح سعر جرام الذهب عيار 14 من 506 إلى 507 جنيهات

 

ويبلغ سعر الجنيه الذهب 6,072 جنيه، ويزن 8 جرامات

 

وسجل السعر الذهب نحو 26.977 دولار للأوقية


  أسعار الذهب في مصر بالمصنعية،  تختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


 ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لأسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.

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