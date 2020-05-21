اعرف مواعيد تسليم 912 شقة في الشيخ زايد



وتشمل الوحدات كذلك العمارة رقم ٣٠، يوم ٨ /٧ /٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٣١، يوم ٩ /٧ /٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٢٤، يوم ١٢ /٧ /٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٢٥، يوم ١٣ /٧ /٢٠٢٠.



وأوضح رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم ٣٢، يوم ١٤ /٧ /٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٣٣، يوم ١٥ /٧ /٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٢٦، يوم ١٦ /٧ /٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٢٧، يوم ١٩ /٧ /٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٢٨، يوم ٢٠ /٧ /٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٢٩، يوم ٢١ /٧ /٢٠٢٠.



كما تشمل وحدات العمارة رقم ٣٦، يوم ٢٢ /٧ /٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٢٣، يوم ٢٦ /٧ /٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٣٤، يوم ٢٧ /٧ /٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٣٥، يوم ٢٨ /٧ /٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٣٧، يوم ٢٩ /٧ /٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٣٨، يوم ٤ /٨ /٢٠٢٠.



وأضاف المهندس مصطفى فهمى، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم ١٤، يوم ٢٤ /٦ /٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١٥، يوم ٢٥ /٦ /٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١٦، يوم ٢٨ /٦ /٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٢، يوم ٢٩ /٦ /٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٣، يوم ١ /٧ /٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١٢، يوم ٢ /٧ /٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١٣، يوم ٥ /٧ /٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١٧، يوم ٦ /٧ /٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١، يوم ٧ /٧ /٢٠٢٠.