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اقتصاد

اعرف مواعيد تسليم 912 شقة في الشيخ زايد

الخميس 21/مايو/2020 - 10:46 ص
مواعيد تسليم 912
مواعيد تسليم 912 شقة في الشيخ زايد
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آمنة عبدالعظيم
يبدأ جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد الأحد ٧ يونيو، وحتى يوم الثلاثاء ٤ أغسطس ٢٠٢٠، في تسليم ٩١٢ وحدة سكنية (٣٨ عمارة)، بالمرحلة الأولى، بمشروع "JANNA" لـ الإسكان الفاخر، بالمحور المركزي بالمدينة. 

وقال المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، إنه تم التواصل مع بنك التعمير والإسكان – فرع الشيخ زايد، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم تلك الوحدات للفائزين بها. 

وأشار رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم ٢٠، يوم ٧ /٦ /٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٢١، يوم ٨ /٦ /٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١٨، يوم ٩ /٦ /٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١٩، يوم ١٠ /٦ /٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٦، يوم ١١ /٦ /٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٧، يوم ١٤ /٦ /٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٨، يوم ١٥ /٦ /٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٩، يوم ١٦ /٦ /٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٤، يوم ١٧ /٦ /٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٥، يوم ١٨ /٦ /٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١٠، يوم ٢١ /٦ /٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١١، يوم ٢٢ /٦ /٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٢٢، يوم ٢٣ /٦ /٢٠٢٠.

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وأضاف المهندس مصطفى فهمى، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم ١٤، يوم ٢٤ /٦ /٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١٥، يوم ٢٥ /٦ /٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١٦، يوم ٢٨ /٦ /٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٢، يوم ٢٩ /٦ /٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٣، يوم ١ /٧ /٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١٢، يوم ٢ /٧ /٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١٣، يوم ٥ /٧ /٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١٧، يوم ٦ /٧ /٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١، يوم ٧ /٧ /٢٠٢٠.

وتشمل الوحدات كذلك العمارة رقم ٣٠، يوم ٨ /٧ /٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٣١، يوم ٩ /٧ /٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٢٤، يوم ١٢ /٧ /٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٢٥، يوم ١٣ /٧ /٢٠٢٠.

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم ٣٢، يوم ١٤ /٧ /٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٣٣، يوم ١٥ /٧ /٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٢٦، يوم ١٦ /٧ /٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٢٧، يوم ١٩ /٧ /٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٢٨، يوم ٢٠ /٧ /٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٢٩، يوم ٢١ /٧ /٢٠٢٠.

كما تشمل وحدات العمارة رقم ٣٦، يوم ٢٢ /٧ /٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٢٣، يوم ٢٦ /٧ /٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٣٤، يوم ٢٧ /٧ /٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٣٥، يوم ٢٨ /٧ /٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٣٧، يوم ٢٩ /٧ /٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٣٨، يوم ٤ /٨ /٢٠٢٠.
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