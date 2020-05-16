الجزار يختتم جولته بدمياط الجديدة بتفقد مشروع JANNA للإسكان الفاخر

اختتم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، جولتهم بمدينة دمياط الجديدة، بتفقد مشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، والذى يجرى به تنفيذ 2188 وحدة سكنية (87 عمارة)، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ 1056 وحدة سكنية (44 عمارة).





بفيروس كورونا المستجد. وخلال تفقده للمشروعات المختلفة، اطمأن الدكتور عاصم الجزار، على التزام العاملين بجميع مواقع العمل، بالإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان صحتهم وسلامتهم، وحمايتهم من الإصابة









عاصم الجزار جميع العاملين بالمشروعات المختلفة على جهودهم المبذولة فى هذه المرحلة، قائلا: أنتم بجهودكم تبنون مصر، فى مرحلة دقيقة من عمر الأوطان، وسيذكر التاريخ ما تسطرونه من إنجازات فى كل محافظات مصر. وشكر الدكتورجميع العاملين بالمشروعات المختلفة على جهودهم المبذولة فى هذه المرحلة، قائلا: أنتم بجهودكم تبنون مصر، فى مرحلة دقيقة من عمر الأوطان، وسيذكر التاريخ ما تسطرونه من إنجازات فى كل محافظات مصر.



