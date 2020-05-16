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اقتصاد

الجزار يختتم جولته بدمياط الجديدة بتفقد مشروع JANNA للإسكان الفاخر

السبت 16/مايو/2020 - 02:27 م
وزير الاسكان عاصم
وزير الاسكان عاصم الجزار
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آمنة عبدالعظيم
اختتم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، جولتهم بمدينة دمياط الجديدة، بتفقد مشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، والذى يجرى به تنفيذ 2188 وحدة سكنية (87 عمارة)، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ 1056 وحدة سكنية (44 عمارة).

وخلال تفقده للمشروعات المختلفة، اطمأن الدكتور عاصم الجزار، على التزام العاملين بجميع مواقع العمل، بالإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان صحتهم وسلامتهم، وحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.


وشكر الدكتور عاصم الجزار جميع العاملين بالمشروعات المختلفة على جهودهم المبذولة فى هذه المرحلة، قائلا: أنتم بجهودكم تبنون مصر، فى مرحلة دقيقة من عمر الأوطان، وسيذكر التاريخ ما تسطرونه من إنجازات فى كل محافظات مصر.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبرفقة قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قام صباح اليوم بجولة تفقدية للمشروعات المختلفة بمدينة المنصورة الجديدة.
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