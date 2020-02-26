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اقتصاد

جهاز مدينة الشيخ زايد يشن حملة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات بالمولات التجارية بالمدينة

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 11:12 ص
صدى البلد
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آمنة عبدالعظيم
صرح المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينه الشيخ زايد، بأنه تم شن حملة لإزالة التعديات والإشغالات بالمولات التجارية بالمدينة، وذلك بالتعاون مع الإدارات المختصة بجهاز المدينة وشرطة التعمير، وتنفيذًا للقانون.

وقال المهندس مصطفى فهمى: إن الحملة شملت عدة مولات تجارية بالحى السابع بالمدينة، وأسفرت عن تنفيذ قرار إزالة لروف مخالف، ورفع عدة إشغالات مقامة من أصحاب المحال والكافتيريات، تمثلت فى التعدى على الردود والأرصفة بالمخالفة للقانون، كما تم إعطاء مهلة لأصحاب المحال والكافتيريات لتقنين أوضاعهم بالترخيص والإشغال قبل استكمال الحملات.

وأكد المهندس مصطفى فهمى، استمرار حملات إزالة التعديات والمخالفات لتشمل المدينة بأكملها، وأنه لا تهاون مع المخالفين حتى ترخيص جميع المحال والمولات التجارية وتقنين مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى فى إطار الحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة لتكون فى مقدمة المدن الجديدة.

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