المتر يبدأ من 8.8 ألف جنيه.. ننشر آلية السداد لـ شقق JANNA للإسكان الفاخر

تطرح وزارة الإسكان اليوم، الأحد، 1359 شقة للحجز ضمن مشروع JANNA للإسكان الفاخر فى 6 مدن جديدة هى "الشروق، القاهرة الجديدة، العبور، الشيخ زايد، المنصور الجديدة، دمياط الجديدة وتبدأ الأسعار من 8860 جنيها للمتر فى الحد الأدنى بمدينة المنصورة الجديدة وصولا لنحو 12 ألف جنيه للمتر بأغلى مدينة "الشيخ زايد".

وأضافت الوزارة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إمكانية التعامل بنظام التمويل العقارى لتقسيط الوحدات على مدة تصل إلى 20 عاما بفائدة 10% وفقا لمبادرة البنك المركزى لتوفير 50 مليار جنيه لنشاط التمويل العقارى لمتوسطى الدخل بحد أقصى 2.25 مليون جنيه سعر للوحدة وبحد أقصى 150 مترا مربعا فى المساحة.

ويبلغ مقدم الحجز للوحدة 50 ألف جنيه، يتم سدادها فى بنك الإسكان والتعمير بتحويل بنكي، بالإضافة إلى مبلغ 500 جنيه مصروفات تسجيل ـ دفعة واحدة وغير مجزأة ـ على أن يتحمل العميل العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكى إلى رقم الحساب (رقم الاستمارة الذى تم الحصول عليه بالخطوة السابقة) فى بنك الإسكان والتعمير فرع الدقى، بإحدى الطرق التالية (التحويل من حساب العميل فى جميع البنوك داخل مصر عن طريق "ACH"، أو سويفت (سويفت كود HDBKEGCAXXX)، أو التحويل من أى فرع من فروع بنك التعمير والإسكان فى حالة وجود حساب للعميل بالبنك، على أن يتضمن التحويل البيانات التالية "اسم المتقدم للحجز رباعى – ورقم بطاقة الرقم القومى (14 رقما سارية)، وسيتم إرسال رسالة sms تفيد بوصول مبلغ جدية الحجز خلال 72 ساعة (ثلاثة أيام عمل) من قيام العميل بتحويل المبلغ لبنك التعمير والإسكان، وفى حالة عدم وصول الرسالة خلال تلك الفترة يجب التواصل مع مركز اتصالات بنك التعمير والاسكان على رقم 19995، أو عبر البريد الإلكترونى ([email protected]).

وفيما يتعلق بنظام سداد قيمة الوحدة، أوضح المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، أنه فى حالة حجز الوحدة يُستكمل سداد جدية الحجز إلى 10% بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء) من إجمالى ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ انتهاء الحجز خلال الفترة من 23/6/2020، حتى 22/7/2020، وبنفس أسلوب سداد مقدم الحجز (سويفت – ACH – تحويل داخلى لحساب بنك التعمير والإسكان، فرع الدقى – من أى فرع من فروع بنك التعمير والإسكان فى حالة وجود حساب للعميل بالبنك)، وفى حالة السداد لباقى قيمة الوحدة خلال شهرين من تاريخ انتهاء الحجز يتم خصم 8% من القيمة الإجمالية لسعر الوحدة السكنية، شريطة الالتزام باستكمال قيمة جدية الحجز الـ10% بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5% لحساب مجلس الأمناء) من إجمالى ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ انتهاء الحجز الإلكترونى.

وأضاف نائب الوزير للشئون التجارية والعقارية: "يتم سداد دفعات ربع سنوية بقيمة 10 آلاف جنيه لحين استلام الوحدة في حالة عدم جاهزية الوحدة للتسليم الفوري (على أن يتم سداد القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ انتهاء الحجز الإلكترونى للمشروع)، ويتم سداد 15% من قيمة الوحدة عند الاستلام، بينما باقى ثمن الوحدة يتم سداده بإحدى الطرق التالية، يتم سداد باقى قيمة الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات بدون فوائد على أن يبدأ سداد القسط الأول بعد 3 أشهر من المواعيد المحدد لإخطار العميل بالاستلام، ويمكن سداد باقى القيمة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 5 أو 7 سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين فيما يزيد على الـ3 سنوات تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزى المصرى وقت الطرح بالإضافة إلى 2% + ( 0.5% مصاريف تحصيل ) ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل الاستلام.

وأشار المهندس محمد أنور هلال، إلى أنه فى حالة رغبة العميل فى التعامل بنظام التمويل العقارى يتم السداد وفقًا لمبادرة البنك المركزى لتنشيط وتفعيل التمويل العقارى وتعديلاتها، ولائحتها التنفيذية، وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الشأن، مع الالتزام بأحد أنظمة السداد الموجودة بكراسة الشروط لحين الحصول على المنح، وفي حالة التأخير عن سداد أي دفعة / قسط عن ميعاد الاستحقاق، يتم احتساب غرامة تأخير تعادل فائدة البنك المركزي السارية وقت السداد بالإضافة إلى 2% + 0.5% مصاريف تحصيل من قيمة القسط، وذلك من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.