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الإشراف العام
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رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

5 مطالب عاجلة من الأطباء لوقف الاعتداءات على القطاع الصحي بغزة

نقابة الأطباء - أرشيفية
نقابة الأطباء - أرشيفية
الديب أبوعلي

أعلنت النقابة العامة لأطباء مصر عن إدانتها بأشد العبارات، استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، في اعتداء إجرامي جديد يكشف إصرار الاحتلال على مواصلة استباحة المنشآت الطبية، وتحويل المستشفيات من أماكن لإنقاذ الأرواح إلى ساحات للموت والدمار.

ونعت النقابة ببالغ الحزن والأسى الطبيب الشهيد رزق أبو شعيرة، الذي ارتقى جراء القصف أثناء وجوده في مكان عمله، مؤديا رسالته الإنسانية والمهنية في إنقاذ المرضى ورعايتهم، كما تنعى شهداء المرضى ومرافقيهم، وتتقدم بخالص العزاء إلى ذويهم، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين من الطواقم الطبية والأشقاء الفلسطينيين.

وشددت النقابة العامة لأطباء مصر على أن المستشفيات والأطقم الطبية والمرضى والجرحى يتمتعون بحماية خاصة بموجب اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، ولا يجوز استهدافهم أو تعريض حياتهم للخطر تحت أي ذريعة.

وأكدت النقابة أن الصمت الدولي إزاء تكرار هذه الجرائم لم يعد مجرد عجز عن وقف الانتهاكات، بل أصبح عاملا يشجع على استمرارها، ويمنح مرتكبيها شعورا بالإفلات من العقاب.

مطالب عاجلة لإنقاذ القطاع الطبي 

وطالبت نقابة أطباء مصر بما يلي:

  • الضغط على الاحتلال الإسرائيلي والوقف الفوري لكافة الاعتداءات الإسرائيلية على المستشفيات والمنشآت الصحية والطواقم الطبية في قطاع غزة، وضمان الحماية الكاملة لها وللمرضى والجرحى والمترددين عليها.
  • تحرك عاجل من منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة، وكافة المنظمات الصحية والإنسانية الدولية، لاتخاذ إجراءات فعلية تضمن حماية المنشآت الطبية والعاملين بها، وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة والاستنكار.
  • فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف في استهداف مجمع ناصر الطبي، وكافة الاعتداءات التي طالت المنشآت الصحية في قطاع غزة، وتوثيق المسؤوليات ومحاسبة المسؤولين عنها أمام جهات العدالة الدولية المختصة، باعتبار أن استهداف المنشآت الطبية والعاملين بها يمثل جريمة من جرائم الحرب.
  • توفير الحماية الدولية للطواقم الطبية الفلسطينية، وضمان حرية وأمان وصول سيارات الإسعاف والفرق الطبية والإمدادات والمستلزمات والأدوية إلى المستشفيات دون عوائق.
  • السماح بإدخال المستلزمات الطبية والوقود والمساعدات الصحية اللازمة، ودعم المستشفيات التي تعمل في ظروف تفوق طاقتها وإمكاناتها.

وجددت النقابة العامة لأطباء مصر تضامنها الكامل مع الأطباء والطواقم الطبية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكدة أن أطباء غزة الذين يواصلون أداء رسالتهم وسط القصف والدمار، ويخاطرون بحياتهم لإنقاذ حياة الآخرين، يستحقون كل الدعم والتقدير، وأن واجب المجتمع الطبي الدولي بل والعالم أجمع ألا يتركهم وحدهم في مواجهة آلة الحرب.

كما أكدت نقابة أطباء مصر، أن حماية الأطباء والمرضى والمستشفيات هو التزام إنساني وقانوني وأخلاقي لا يجوز التهاون فيه، وأن استمرار استهداف المنظومة الصحية في غزة وصمة عار في جبين الإنسانية، ستظل شاهدة على عجز المجتمع الدولي عن حماية أبسط حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة.

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