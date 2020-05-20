رغم ارتفاعه في مصر.. انخفاض سعر الذهب عالميا اليوم 21 دولارا

انخفض سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية اليوم، الأربعاء 20 مايو 2020، بمقدار 21.65 دولار أمريكي، ما نسبته 1.23 في المائة، ليصل عند 1735.25 دولار أمريكي.









وارتفع سعر أوقية الذهب للعقود الأمريكية الآجلة اليوم، بنسبة 0.19 في المائة، ما يعادل 3.25 دولار أمريكي، ليصل إلى 1737.95 دولار أمريكي.





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فيما انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، تسليم يوليو، اليوم، بمقدار 10 سنتات، ما نسبته 0.3 في المائة، ليصل إلى 34.75 دولار أمريكي.





وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، تسليم يوليو، بمقدار 2 سنتًا، ليستقر عند 31.94 دولار أمريكي.





الا أن أسعار الذهب في مصر ارتفعت خلال تعاملات اليوم الأربعاء 20-5-2020، ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم إلى 761 جنيهًا، بعد أن كان يسجل 757 جنيهًا.



