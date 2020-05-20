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اقتصاد

رغم ارتفاعه في مصر.. انخفاض سعر الذهب عالميا اليوم 21 دولارا

الأربعاء 20/مايو/2020 - 10:35 ص
سعر الذهب
سعر الذهب
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مايكل عياد
انخفض سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية اليوم، الأربعاء 20 مايو 2020، بمقدار 21.65 دولار أمريكي، ما نسبته 1.23 في المائة، ليصل عند 1735.25 دولار أمريكي.


وارتفع سعر أوقية الذهب للعقود الأمريكية الآجلة اليوم، بنسبة 0.19 في المائة، ما يعادل 3.25 دولار أمريكي، ليصل إلى 1737.95 دولار أمريكي.

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فيما انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، تسليم يوليو، اليوم، بمقدار 10 سنتات، ما نسبته 0.3 في المائة، ليصل إلى 34.75 دولار أمريكي.

وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، تسليم يوليو، بمقدار 2 سنتًا، ليستقر عند 31.94 دولار أمريكي.

الا أن أسعار الذهب في مصر ارتفعت خلال تعاملات اليوم الأربعاء 20-5-2020، ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم إلى 761 جنيهًا، بعد أن كان يسجل 757 جنيهًا.

 وذلك بعد أن تراجعت أسعار الذهب فى التعاملات المسائية الاثنين ١٨ مايو، بنحو 11 جنيها بعد ارتفاع قوي شهدته الأسواق اليوم.
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