مستشار الرئيس الفلسطيني: جرائم الاحتلال تشمل الإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين، إنّ الجهات الدولية كان يجب أن تبادر منذ وقت طويل إلى تحريك القضايا والتحرك الجدي لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، مؤكداً أنّ الجرائم الإسرائيلية لم تبدأ بالأمس أو اليوم، وإنما ترتكبها إسرائيل على مدى عقود.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية شيماء الكردي عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هذه الجرائم تشمل الإبادة الجماعية والانتهاكات الفظيعة والواضحة لحقوق الإنسان والقانون الدولي، والتي تُرتكب أمام وسائل الإعلام، مشيراً إلى أنّه رغم تأخر التحركات الدولية، فإنّ وصولها في نهاية المطاف أفضل من عدم حدوثها، وتمثل انتصاراً للحق والقانون الدولي.

وأعرب عن أمله في ألا تكتفي الجهات الدولية بالإعلان عن النوايا، وإنما أن تعمل على تحويل هذه النوايا إلى إجراءات عملية وحقيقية تضع حداً للجرائم والانتهاكات التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

وأوضح أنّه لا ينبغي الاستهانة بأي تحرك دولي أو التقليل من حجمه، سواء كان صغيراً أو كبيراً، وبغض النظر عن الجهة التي تتخذه، لافتاً إلى أنّ المفوضية الأوروبية والدول الأوروبية مجتمعة تتمتع بثقل سياسي واقتصادي كبير، وهو ما يجعل التحركات الأوروبية في مواجهة الجرائم الإسرائيلية أمراً مهماً.

وأكد أنّ إسرائيل لا تعيش في عالم معزول أو في فراغ، وإنما تتأثر بما يجري في العالم وتؤثر فيه، وبالتالي فإنّ أي تحرك دولي ستكون له انعكاسات على إسرائيل وعلى الوضع بشكل عام.

وأشار إلى أنّ المطلوب من الدول هو التحرك لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، لأنّ هذه التحركات قد تؤثر في السلوك والسياسة الإسرائيلية، حتى وإن كان من الممكن ألا تحقق التأثير المطلوب في بعض الأحيان، مشددًا، على أنّ كل تحرك دولي ستكون له في نهاية المطاف انعكاسات إيجابية على القانون الدولي، وعلى السلام والاستقرار في المنطقة.