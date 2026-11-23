كشف المؤلف أحمد أبو الصادق، كواليس مشروع «حكايات على الرف» الدرامي، والمراقب الإعلان عنه في مؤتمر صحفي اليوم.

وقال أحمد أبو الصادق، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، إن مشروع «حكايات على الرف» يعد تجربة جديدة بالتعاون مع المخرج مجدي الهواري، موضحًا أن المشروع يعتمد على استقبال قصص حقيقية من الناس، والعمل على تقديمها بصورة يكون لها تأثير حقيقي وإيجابي في الشارع المصري والعربي.

وأوضح أحمد أبو الصادق، أن فريق المشروع سيعمل على دراسة كل قصة وتحديد الشكل الأنسب لتقديمها، سواء من خلال «ميكرو دراما» أو فيلم قصير أو مسلسل أو أي شكل إنتاجي آخر، مشيرًا إلى أن أهمية المشروع تأتي من اعتماده على تجارب حقيقية عاشها أصحابها.

وأضاف أحمد أبو الصادق، أن اختيار القصص التي سيتم تنفيذها سيكون من خلال لجنة تضم أشخاصًا لديهم خبرة في هذا المجال، بهدف الوصول إلى القصص القادرة على إحداث تأثير إيجابي في الجمهور، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من المشروع هو العمل الجماعي، وأن الأهم ليس اسم الشخص الذي يروي القصة، وإنما القصة نفسها وما تحمله من مضمون وتأثير.

أعمال أحمد أبو الصادق

وكشف أحمد أبو الصادق عن استمرار برنامجه «ملفات محظورة» مع قناة الجزيرة حتى عام 2027، موضحًا أنه تم توقيع الاتفاق لاستمرار تقديم البرنامج، بواقع حلقة أسبوعيًا.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد أيضًا تكثيف المحتوى عبر «يوتيوب»، من خلال تقديم حلقتين أسبوعيًا، بالتزامن مع التوسع في مشروع «حكايات على الرف».

وأوضح أن المشروع سيعلن عبر الموقع الإلكتروني عن فتح الباب أمام الجمهور لإرسال قصصهم الحقيقية، على أن تخضع القصص بعد استقبالها للقراءة والفرز، ثم تمر بمراحل من العمل والتقييم من جانب اللجنة المختصة.

وتابع أن القصص المختارة ستخضع بعد ذلك لمعالجة درامية، وإعادة صياغة وتقييم من المتخصصين، ثم العمل عليها من جانب كتاب السيناريو، لتحديد الشكل الأنسب لتقديم كل قصة، سواء كانت مايكرو دراما أو فيلمًا قصيرًا أو مسلسلًا أو أي قالب فني آخر.