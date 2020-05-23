عرض العيد.. اشتري آيفون 7 بلس بـ 4000 جنيه فقط

وبحسب تك رادار التقنى، يمكنك شراء نسخة مجددة من هاتف iPhone 7 plus سعة 32 جيجابايت، باللون الأسود مقابل 250 دولارًا أمريكيًا، ما يعادل 4000 جنيه، من خلال متجر bestbuy المعتمد من شركة آبل الأمريكية.





ويقدم iPhone 7 plus الذى تم إصداره فى عام 2016، أداءاً جيداً مقابل سعره الحالى، والذى يجعلك تتجه نحوه إذا كنت ترغب فى هاتف ذكى بشاشة كبيرة قياس 5.5 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائية رام سعة 2 جيجابايت، مع بطارية سعة 2900 مللى أمبير.





كما أن i Phone 7 plus يقدم كاميرا مزدوجة أساسية بدقة 12 و 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، و متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 13، ومقاوم للماء و الأتربة.



