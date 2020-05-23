AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

عرض العيد.. اشتري آيفون 7 بلس بـ 4000 جنيه فقط

السبت 23/مايو/2020 - 06:19 ص
عرض العيد.. اشتري
عرض العيد.. اشتري ايفون 7 بلس بـ 4000 جنيه فقط
Advertisements
كريم جمال
يتصفح دومًا عشاق الهاتف الذكي الأشهر فى العالم آيفون العديد من منصات البيع بالتجزئة الإلكترونية، بحثًا عن أفضل العروض لإقتناء أحد إصداراته المميزة، وذلك بسب سعر منتجات آبل الباهظة، إلا أنه بات من السهل حصولك على آيفون 7 بلس بأقل من نصف سعره تقريبًا.

وبحسب تك رادار التقنى، يمكنك شراء نسخة مجددة من هاتف iPhone 7 plus سعة 32 جيجابايت، باللون الأسود مقابل 250 دولارًا أمريكيًا، ما يعادل 4000 جنيه، من خلال متجر bestbuy المعتمد من شركة آبل الأمريكية.

ويقدم iPhone 7 plus الذى تم إصداره فى عام 2016، أداءاً جيداً مقابل سعره الحالى، والذى يجعلك تتجه نحوه إذا كنت ترغب فى هاتف ذكى بشاشة كبيرة قياس 5.5 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائية رام سعة 2 جيجابايت، مع بطارية سعة 2900 مللى أمبير.

كما أن iPhone 7 plus يقدم كاميرا مزدوجة أساسية بدقة 12 و 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، و متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 13، ومقاوم للماء و الأتربة.

ويمكنك شراء الهاتف نسخة 32 جيجابايت باللون الأسود عبر هذا الرابط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اشترى آيفون 7 بلس بـ3900 جنيه فقط

اشترِ آيفون 7 بلس بـ 4000 جنيه فقط.. السر من هنا

عرض السبت.. اشتري آيفون 7 بـ2400 جنيه فقط

اشترى آيفون 7 بلس بـ 4050 جنيها فقط..تعرف على السر

عرض أبل.. اشترى iPhone 7 Plus جديد نسخة 128 جيجابايت بـ 7000 جنيه

اشتري iPhone 7 Plus نسخة 128 جيجا بـ 4200 جنيه.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الإعلامية دعاء صلاح تدخل عالم الـ تيك توك

شبراوي بطل كمين البرث .. جسده كريم عبد الجواد ابن نجم الطريق إلى إيلات

العشماوي سقط قبل 13 يوما من الذكرى الأولى لعملية الواحات الإرهابية

الخطيب يقدم واجب العزاء لأسرة الشيخ صالح كامل

2020 بتقضي علينا .. نيللي كريم: أجريت عملية وعملت حادثة موتوسيكل..فيديو

شاهد.. حالة نادرة لولادة قطة بـ رأسين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حالة نادرة .. امرأة تضع 4 توائم متطابقين 100% | صور

أشهر أكلات عيد الفطر .. 7 أضرار لتناول الرنجة

رولزرويس تطرح مجسما لسياراتها كولينان بسعر أغلى من الحقيقية .. صور