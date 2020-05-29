شقيق أشهر تاجر مخدرات فى العالم يقاضي شركة آبل بـ 2.6 مليار دولار بسبب مشكلة أمنية

رفع روبرتو إسكوبار شقيق الكولومبي بابلو إسكوبار أحد أشهر تجار المخدرات على مدار التاريخ دعوى قضائية ضد شركة اَبل، وطالب الشركة بتعويض بقيمة 2.6 مليار دولار أمريكي بسبب عيب أمنى بجهازه Iphone X.





وبحسب موقع TMZ، يقول شقيق بابلو إسكوبار إن حياته كانت مهددة بسبب بروتوكولات الأمن الضعيفة على هاتفه، لذلك يريد من شركة اَبل أن تدفع تعويضًا له بالمليارات.





وادعي شقيق إسكوبار، أن شخصًا ما اخترق هاتفه الذكي و عثر على عنوانه من خلال تطبيق FaceTime، على الرغم من تأكيد أحد موظفى اَبل بأن هاتف Iphone X لا يمكن اختراقه وهو الهاتف الأكثر أمانًا فى سوق الهواتف الذكية على مستوى العالم.





وحصل الموقع، على صورة من الدعوي القضائية التى أقامها شقيق بابلو إسكوبار، والتى تفيد بأنه اشتري هاتف Iphone X فى أبريل عام 2018، وبعد عام واحد من شرائه وصلت له رسالة تهديد بالقتل من شخص يدعي دييجو، قائًلا:" هددنى شخص بعدما اخبرني بمعرفته لمكانس من هلال عنوانى على تطبيق FaceTime".





وبحسب المستندات التى حصل عليها الموقع، أضاف شقيق بابلو أنه اضطر إلى الإنتقال لمكان اَخر للحفاظ على سلامته، و خسارة الكثير من الأموال بسبب ذلك، فضلًا عن إنفاق أموال أخري لتعزيز أمنه، بالإضافة إلى حالة الاضطراب العاطفي التى أصابته مع شريكة حياته نتيجة الإختراق الأمني، وعدم تأكده ما إذا كان هاتفه اَمنا من الأساس.





كشف روبرتو، أنه تعرض للعديد من رسائل التهديد بالقتل ومحاولة الإغتيال قبل شراء هاتف Iphone X، ومن هنا قرر شراء هذا الهاتف معتقدًا بأنه سيحمي معلوماته وبيناته من الوصول إلى الَاخرين.



