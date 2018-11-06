أرملة أشهر تاجر مخدرات في التاريخ تكشف أسرار علاقتهما في كتاب

قررت أرملة أشهر تاجر مخدرات فى العالم، الكولومبي بابلو إسكوبار، الكشف عن أسرار علاقتها بزوجها، للمرة الأولى؛ وذلك في كتاب "حياتي وسجني مع بابلو إسكوبار".



وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، رون فيكتوريا ايوجينيا كيف اغتصبها زوجها، وأجبرها على الإجهاض؛ عندما كانت تبلغ من العمر 14 عاما فقط.



وقالت لأولادها "سيباستيان" و"مانويلا" كيف أقام والدهما إسكوبار معها علاقة حميمة، وهو بعمر 25 عامًا، حيث اكتشفت حملها بعد 3 أسابيع، ثم اقتادها إلى منطقة نائية في ضواحي ميديلين، لتجهضها سيدة عجوز بطريقة بدائية.



كمت خضعت فيكتوريا منذ سنوات قليلة فقط، إلى جلسات علاج نفسية؛ للتخلص من آثار تلك الحادثة، والغريب أنها لم تشعر بالندم على ارتباطها بإسكوبار، وفقا للصحيفة.



يذكر أن بابلو إسكوبار، أصبح مؤسس وقائد منظمة كارتل ميديلين الإجرامية، ولقي حتفه عام 1993؛ بعد مواجهة شرسة مع الشرطة.